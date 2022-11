Si dice che Samsung Galaxy S23 sarà lanciato nella prima settimana di febbraio 2023

Samsung di solito rilascia i suoi telefoni Galaxy S di punta nel primo trimestre (per lo più alla fine di febbraio) di ogni anno. Quest’anno, però, l’azienda Lanciati Galaxy S22, Galaxy S22 + e Galaxy S22 Ultra Poche settimane fa. Anche il prossimo anno, l’azienda potrebbe lanciare Galaxy S23 serie nello stesso arco di tempo.

secondo Nuovo rapporto dalla Corea del SudIl Galaxy S23 sarà rivelato durante l’evento Galaxy Unpacked 2023 nella prima settimana di febbraio. Si dice che l’evento si terrà a San Francisco, California, USA. I dispositivi potrebbero essere messi in vendita entro il 17 febbraio 2023. Il rapporto afferma che Samsung utilizzerà Processore Exynos 2300 nella serie Galaxy S23 in alcuni mercati. La maggior parte delle unità in tutto il mondo sarà dotata di un’estensione Processore Snapdragon 8 Gen 2. Entrambi i chip dovrebbero essere fabbricati utilizzando un processo a 4 nm.

Le specifiche della serie Galaxy S23 sono trapelate negli ultimi mesi. Galaxy S23 e Galaxy S23+ Si prevede che porterà un processore più veloce e una batteria più grande, mentre Galaxy S23 Ultra può contenere Fotocamera principale da 200 megapixel E un processore più veloce.

Fa Il mercato globale degli smartphone è sottoperformato E il Il business dei chip di memoria di Samsung ha visto un calo significativo dei profittiL’azienda sudcoreana sta cercando di lanciare il Galaxy S23 in anticipo. Ciò può aiutare l’azienda a ottenere vendite più elevate rispetto ai suoi concorrenti. SAMSUNG Durante la sua chiamata sugli utili del terzo trimestre 2022 ha dichiarato che sta cercando di aumentare la quota dei suoi telefoni di fascia alta per migliorare la redditività.