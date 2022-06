Si presume che John Lennon abbia avuto una relazione con un’assistente adolescente che è stata creata da Yoko Ono

John Lennon Presumibilmente aveva una relazione con un aiutante di dieci anni più giovane di lui e questo era tutto Yoko OnoUn’idea… secondo un nuovo documentario.

Secondo “The Lost Weekend: A Love Story”, un documento presentato in anteprima al Tribeca Film Festival… John ha avuto una relazione negli anni ’70 con il suo assistente, il mio botto.

Il film, narrato da May e dal suo punto di vista, afferma che May incontrò inizialmente John e sua moglie Yoko quando aveva 19 anni e iniziò a lavorare per la compagnia musicale dei Beatles di New York, la Apple Records.

La storia racconta… Jun e Yoko amavano così tanto Mai che le chiesero di diventare la loro assistente personale, lavorando con loro per alcuni anni fino a quando una mattina del 1973 Yoko insistette affinché Mai uscisse con Jun.

Il documento afferma che Yoko ha detto a Mai che non ha a che fare con suo marito e ha paura che John inizi a vedere altre persone… con Yoko che suggerisce a Mai di farsi coinvolgere.

Mai aveva 22 anni e John 32 quando iniziò la presunta relazione … Afferma che John aveva precedentemente detto a Yoko che la trovava sessualmente attraente, anche se non aveva sentimenti romantici per lui quando l’ha perseguitata per la prima volta.

La presunta relazione è durata 18 mesi, a cominciare da John e May che si sono baciati in ascensore… e ha visto John e May trasferirsi dall'altra parte del paese fino a Los Angeles, dove Lennon ha ricominciato a fare musica con Paul McCartney.

Le cose sono arrivate al punto in cui John e May hanno inviato biglietti di Natale congiunti… secondo il documento… anche se si diceva che avessero tenuto segreta la loro presunta relazione a tutti al di fuori della loro ristretta cerchia di amici.