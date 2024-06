Si prevede che la Bharatiya Janata Alliance di Modi otterrà la maggioranza parlamentare

Alcuni economisti sono ancora più ottimisti. “Maggiore è la crescita, più difficile è sostenere un livello di crescita molto elevato, ma penso che sia possibile raggiungere una crescita compresa tra il 7% e il 7,5%”, ha detto Sujan Hagra, capo economista di Anand Rathi Share and Stock Brokers. CNBC. Aggiungendo che il miglioramento delle infrastrutture sarà una delle principali priorità per rilanciare la crescita.

Il voto in India, il più grande sondaggio elettorale democratico al mondo con meno di un miliardo di elettori aventi diritto, si è svolto in sette fasi nelle ultime sei settimane ed è iniziato il 19 aprile. Ci sono un totale di 543 seggi contesi alla Camera dei Rappresentanti e il partito o la coalizione che li vince ottiene almeno 272 voti e forma il governo.

“Le infrastrutture soft, come il miglioramento della rete sanitaria del paese, questa volta riceveranno maggiore attenzione rispetto alle infrastrutture hard perché molto lavoro è già stato fatto su questo”, ha detto Harja.

Nel Manifesto del partito Bharatiya Janata Nel prossimo periodo, Modi ha promesso che il suo governo spingerà l’India a diventare una delle tre maggiori economie del mondo, combatterà la povertà con forza, aprirà nuovi orizzonti per la crescita e affronterà la corruzione.

Nonostante l’ottimismo dei leader mondiali sulla traiettoria di crescita dell’India sotto Modi, osservatori ed esperti hanno avvertito che il terzo mandato del primo ministro potrebbe portare ulteriori segnali di arretramento democratico. È stato anche accusato Dall’incitamento all’odio alla descrizione dei musulmani come “infiltrati”.Durante una manifestazione pochi giorni dopo l’inizio delle elezioni, la divisione religiosa dell’India è rimasta un tema caldo durante le elezioni, così come la disoccupazione.

Secondo un sondaggio condotto dal Centro per lo studio delle società in via di sviluppo, la disoccupazione rappresenta la principale preoccupazione per il 27% delle 10.000 persone intervistate. Più della metà (62%) degli intervistati ha inoltre affermato che negli ultimi cinque anni, durante il secondo mandato di Modi, è diventato più difficile trovare un lavoro.