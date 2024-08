Si prevede che l’indice dei prezzi preferito dalla Fed rafforzerà i tagli dei tassi di interesse

(Bloomberg) – Si prevede che i dati sull’inflazione statunitense della prossima settimana confermeranno l’arrivo a breve dei tanto attesi tagli dei tassi di interesse, mentre un dato sulla spesa dei consumatori suggerisce che la banca centrale è riuscita a mantenere intatta l’espansione.

Gli economisti si aspettano che l’indice dei prezzi PCE, esclusi alimentari ed energia (la misura preferita dalla Fed per l’inflazione core), aumenti dello 0,2% a luglio per il secondo mese consecutivo. Ciò abbasserebbe il tasso di inflazione core annuale a tre mesi al 2,1%, appena al di sopra dell’obiettivo della banca centrale del 2%.

Gli economisti intervistati da Bloomberg si aspettano inoltre che la spesa dei consumatori, non corretta per le variazioni dei prezzi, aumenterà dello 0,5% – il progresso più forte in quattro mesi – nel rapporto di venerdì.

Intervenendo al simposio di Jackson Hole, il presidente della Fed Jerome Powell ha riconosciuto i recenti progressi sull’inflazione, affermando di aver acquisito fiducia che sia sulla buona strada per tornare al 2% e che “è tempo di adeguare la politica”.

I commenti di venerdì hanno segnato un importante punto di svolta nella battaglia biennale della Fed contro le pressioni sui prezzi, e hanno sottolineato come l’attenzione si sia spostata verso i rischi nel mercato del lavoro – l’altra parte del doppio mandato della banca centrale. La crescita dell’occupazione ha contribuito a sostenere la spesa dei consumatori, un fattore chiave per garantire l’espansione dell’economia.

Giovedì il governo rilascerà la prima revisione dei dati sul PIL del secondo trimestre. Le aspettative degli economisti indicano un tasso di crescita annuo del 2,8%, che è un tasso stabile rispetto alla lettura precedente.

Altri dati statunitensi della prossima settimana includono gli ordini di beni durevoli di luglio lunedì e indicatori separati sulla fiducia dei consumatori martedì e venerdì.

La presidente della Fed di San Francisco Mary Daly, membro votante del Federal Open Market Committee nel 2024, apparirà lunedì su Bloomberg TV. Mercoledì un altro elettore, il presidente della Fed di Atlanta Rafael Boucek, parlerà delle prospettive economiche.

Cosa dice Bloomberg Economics:

“Il discorso molto accomodante di Powell a Jackson Hole è stato musica per le orecchie degli operatori del mercato. Ha promesso che la Fed farà ‘tutto il possibile’ per sostenere un mercato del lavoro forte e fornire una base all’economia essenziale”.

—Anna Wong, Stuart Paul, Eliza Wenger, Estelle O.

Nel nord, i dati sul PIL del secondo trimestre del Canada costituiranno l’ultima importante pubblicazione economica prima che la banca centrale tagli i tassi di interesse per la terza volta consecutiva il 4 settembre.

I dati preliminari indicavano una crescita annua del 2,2% su base trimestrale – superiore alla previsione della banca centrale dell’1,5% – che ha rafforzato gli sforzi per progettare un atterraggio morbido pur continuando a ridurre i costi di finanziamento.

Gli investitori seguiranno anche gli ultimi sviluppi nella risoluzione di una controversia ferroviaria canadese che ha confuso le catene di approvvigionamento nordamericane.

Altrove, la zona euro rilascerà i dati sull’inflazione per agosto meno di due settimane prima che la Banca Centrale Europea prenda la prossima decisione di politica monetaria, mentre la banca centrale cinese fisserà i suoi tassi di prestito annuali. Le decisioni sui tassi di interesse includono Ungheria e Israele.

ed ecco il nostro riassunto di ciò che accadrà nell'economia globale.

Asia

La settimana inizia con rinnovata attenzione al nuovo quadro monetario cinese, poiché la Banca popolare cinese fissa il tasso di interesse sui suoi prestiti annuali. Dopo il taglio a sorpresa di luglio, le autorità dovrebbero mantenere il tasso di interesse stabile al 2,3%.

La decisione di lunedì arriva dopo che la Banca popolare cinese ha segnalato questo mese che stava minimizzando il ruolo dei prestiti a medio termine come strumento politico, aumentando al contempo l’importanza del tasso pronti contro termine inverso a sette giorni.

Il giorno dopo, la Cina ottiene dati sui profitti industriali che potrebbero suscitare richieste di ulteriori misure politiche per rilanciare l’economia, mentre Pechino vedrà i dati PMI ufficiali sabato.

Altrove, i prezzi saranno un argomento importante.

Si prevede che la riduzione dell’inflazione media australiana per luglio fornirà alla banca centrale nuovi elementi da valutare nel momento in cui valuterà se mantenere o meno la sua retorica aggressiva.

Il Giappone riceverà anche un aggiornamento sull’inflazione al consumo nella capitale, un indicatore anticipatore delle tendenze nazionali. I dati di venerdì potrebbero mostrare che la crescita economica annuale dell’India ha subito un leggero rallentamento nel secondo trimestre, con i dati commerciali attesi durante la settimana da Tailandia, Sri Lanka e Hong Kong. La banca centrale del Kazakistan si riunirà giovedì per decidere se tagliare il tasso di interesse di riferimento per il terzo incontro consecutivo.

Europa, Medio Oriente e Africa

I dati sull’inflazione saranno al centro dell’attenzione anche in Europa, con i dati di agosto relativi alle principali economie della regione – Germania, Francia, Italia e Spagna – insieme a quelli per l’intera zona euro dei 20 paesi.

Si prevede che la crescita dell’Eurozona rallenterà dal 2,6% di luglio, aprendo la strada alla Banca Centrale Europea per tagliare i tassi di interesse per la seconda volta in questa sessione quando si riunirà a settembre.

Queste aspettative sono state rafforzate dalla difficile situazione economica del continente. Sebbene il PMI di agosto abbia ricevuto una spinta inaspettata dalle Olimpiadi di Parigi, è probabile che la debolezza di fondo persista oltre questo aumento temporaneo. L’inizio della settimana vedrà aggiornamenti sulla produzione e sul sentiment in Germania, l’attuale punto debole della regione.

Tra i relatori che probabilmente commenteranno la politica monetaria e i recenti cambiamenti nell’economia figurano i membri del Consiglio direttivo della BCE Joachim Nagel e Claes Knott, nonché il membro del Comitato esecutivo Isabel Schnabel.

Nell’Europa dell’Est, si prevede che l’Ungheria manterrà i tassi di interesse al 6,75%. La situazione è simile in Medio Oriente, dove si prevede che la Banca Centrale israeliana mantenga i tassi di interesse di riferimento al 4,5%.

In Africa, i dati sull’inflazione di agosto saranno attesi da Kenya e Uganda, insieme ai dati sul PIL del secondo trimestre della Nigeria.

America Latina

Lunedì la Banca Centrale brasiliana pubblica il suo sondaggio d’opinione settimanale tra gli economisti. Il presidente della banca Roberto Campos Neto ha dichiarato questo mese che le aspettative di inflazione sono instabili e che i funzionari sono pronti a inasprire la politica monetaria se necessario.

I dati sull’inflazione di metà mese del Brasile pubblicati martedì potrebbero mostrare un leggero calo rispetto al tasso di luglio del 4,45%, che rimane ben al di sopra dell’obiettivo del 3%. Gli analisti stanno alzando le loro aspettative sui tassi di interesse, mentre i trader stanno prendendo in considerazione la possibilità di aumentarli il prossimo mese.

Lo scivolone fiscale ha messo sotto i riflettori i dati di bilancio del Brasile – e i dati di luglio dovrebbero essere pubblicati la prossima settimana. Gli economisti intervistati dalla Banca Centrale non vedono un avanzo nominale o primario nel bilancio annuale fino all’orizzonte previsto del 2027.

L’evento principale in Messico sarà il rapporto trimestrale sull’inflazione della banca centrale. È improbabile che nuove previsioni vengano rilasciate subito dopo le modifiche della banca alla dichiarazione post-decisione dell’8 agosto, ma i politici potrebbero riconsiderare le stime del PIL.

I dati sulle vendite al dettaglio del Cile nel mese di giugno mostreranno probabilmente un dato positivo per il settimo anno consecutivo, dopo quasi due anni di calo.

–Con l’assistenza di Robert Jameson, Laura Dhillon-Kane, Zoe Schnewes, Paul Richardson e Brian Fowler.

(Aggiornamenti con i portavoce della Fed nell’ottavo paragrafo.)

