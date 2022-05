Sì, sì, annuncia i primi spettacoli americani in tre anni

sì sì sì foto : Davide Nero

Siamo in ritardo per la nuova musica degli Yeah Yeahs. Il gruppo non ha pubblicato un LP da allora zanzara Nel 2013. Ma presto le cose stanno per cambiare: oggi, Yeah Yeah Yeahs ha annunciato di aver firmato con Secretly Canadian e la nuova musica sarà pubblicata questo autunno. Per celebrare il loro ritorno, la band si esibisce anche nei suoi primi spettacoli negli Stati Uniti dal 2019.

Queste esibizioni saranno a New York e Los Angeles. Il New York City Show si svolgerà il 1 ottobre con l’apertura di The Linda Lindas (ci sarà anche un altro annuncio di apertura), e il LA Show si svolgerà il 6 ottobre, con la perfetta scaletta di apertura per Japanese Breakfast e The Linda Lindas.

“È per noi un grande piacere annunciare due grandi spettacoli a New York e Los Angeles supportati da due band di grande talento Japanese Breakfast e The Linda Lindas all’Hollywood Bowl, con The Linda Lindas che fa il backup a Forest Hills e l’altro nostro TBA di supporto come quello ! In rappresentanza di alcune generazioni di te! Non posso. Aspetto di vederti lì! Nuova musica! Nuova era! E una nuova casa con il Canadian Secret! C’è molto da festeggiare!”, scrive Karen Ow in un comunicato stampa.

I biglietti saranno in vendita venerdì 6 maggio alle 10:00 ora locale. Martedì 3 maggio c’è anche una prevendita per i titolari di carte American Express.

Sì, Yeahs aveva già annunciato un tour europeo e britannico per l’estate. La notizia del cambio di nome e della nuova musica arriva anche due anni dopo che Karen O ha detto La stazione radio australiana Double J ha detto di sentirsi “pronta a fare un po’ di musica”.

Sì Sì Sì – Date del Tour 2022

5 giugno: O2 Apollo – Manchester, Regno Unito [Support: English Teacher]

7 giugno: O2 Academy Brixton – Londra, Regno Unito [Support: Dry Cleaning, Anika]

8 giugno: O2 Academy Brixton – Londra, Regno Unito [Support: Porridge Radio, Anika]

11 giugno: Primavera Sound 2022 – Barcellona, ​​​​ES

20 luglio: Margaret Court Arena – Melbourne, Australia [Support: Wet Leg]

24 luglio: Padiglione Hordern – Sydney, Australia [Support: Wet Leg]

29 luglio: Festival di musica e arti di Osheaga 2022 – Montreal, QC

1 ottobre: ​​Forest Hills Stadium – New York, New York [Special Guest TBA, The Linda Linda]

6 ottobre: ​​Hollywood Bowl – Los Angeles, CA [Japanese Breakfast, The Linda Lindas]