Siamo vicini alla recessione, ma è “in realtà una buona cosa” – Bitcoin News Economics

Il CEO di Tesla Elon Musk crede che l’economia statunitense si stia avvicinando alla recessione, ma ha spiegato perché è “una buona cosa in realtà”. Musk ha stimato che la prossima recessione sarebbe durata dai 12 ai 18 mesi.

Elon Musk parla della recessione economica negli Stati Uniti

Giovedì, il CEO di Tesla e Spacex, Elon Musk, ha condiviso i suoi pensieri sull’economia statunitense e sull’imminente recessione in una serie di tweet.

Alla domanda se fossimo “vicini alla stagnazione”, ha risposto: “Sì”. Tuttavia, Musk ha osservato: “In realtà è una buona cosa”.

“È da troppo tempo che piovono soldi sugli sciocchi”, ha spiegato il boss di Tesla, sottolineando che “devono accadere alcuni fallimenti”. Ha spiegato: “Tutte le cose di cui il Covid ha bisogno in casa hanno ingannato le persone facendogli pensare che non hai davvero bisogno di lavorare sodo. Brusco risveglio dentro! “

Il suo tweet di stagnazione ha seguito una dichiarazione che ha fatto la scorsa settimana, Menzionato L’economia statunitense è “probabilmente” in recessione. Ha avvertito che le cose “starebbero peggiorando” e ha stimato che la recessione potrebbe durare dai 12 ai 18 mesi.

“La ragione onesta dell’inflazione è che il governo ha stampato più di 1 miliardo di dollari in più rispetto a quello che aveva”, ha commentato Musk.

Un numero crescente di banche di investimento ha avvertito di una recessione. Di recente, Lloyd Blankfein, presidente e CEO di Goldman Sachs Egli ha detto Stiamo entrando in una recessione e consigliamo alle aziende e ai privati ​​di prepararsi.

Inoltre, Blackrock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha avvertito in una nota di ricerca questa settimana che gli sforzi della Federal Reserve per aumentare i tassi di interesse per compensare l’inflazione record potrebbero innescare una recessione. Se alzano troppo i tassi di interesse, rischiano di provocare una recessione. Se non sufficientemente stressato, il rischio diventa inflazione galoppante. È difficile vedere un risultato perfetto”, ha spiegato BlackRock.

Sei d’accordo con Elon Musk sul fatto che la stagnazione sia una buona cosa? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

