Sidney Sweeney’s Hoedown Party per l’ala destra marchiata della madre, MAGA-Leaning

Sydney Sweety Ha caricato foto per onorare il compleanno di sua madre, ma la cosa si è subito ritorta contro, perché la gente pensa che mostri i suoi veri colori… quelli che vedono sono rossi.

L’attrice di “Ecstasy” ha sparato un sacco di colpi sabato IG , mostra lei e la sua famiglia che festeggiano il 60° compleanno di sua madre Lisa. Organizzano la festa in una specie di ranch, e il tema è ispirato al ranch… con tutti che indossano cappelli e stivali da cowboy.

Sembra relativamente innocuo, ma alcuni dei suoi fan sono stupiti dall’atmosfera che rimandano, specialmente quando si tratta di vestiti di alcune persone… T-shirt e cappelli in particolare.

In una foto pubblicata dalle SS, è insieme ad altri tre adulti (di cui uno è sua madre, la donna bionda) oltre a quella che sembra essere sua nonna… e un uomo più anziano. Non siamo del tutto sicuri di chi sia, ma è anche facile essere vicini.

The CW cancella Legends of Tomorrow e Batwoman

READ The CW cancella Legends of Tomorrow e Batwoman

Altre foto e video mostrano i partecipanti che indossano berretti rossi in stile MAGA… con la scritta “Make Sixty Great Again” sul davanti. suo fratello, Trento , pubblicali e assicurati di notare che è esattamente quello che hanno detto. Ma il fatto che siano mai stati indossati è oggetto di critiche.

Naturalmente, c’è un’incredibile quantità di ipotesi e speculazioni che si accumulano attorno a questo, ma succede comunque. Alcuni fan di Sweeney esprimono shock per il fatto che la sua famiglia sembri in qualche modo di destra – o probabilmente incline in quel modo, comunque.