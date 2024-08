Sierra Space seleziona la struttura logistica per l’aereo spaziale Dream Chaser

Aereo spaziale Dream Chaser: a guida autonoma, riutilizzabile, plana verso l’atterraggio Tenacity, la prima flotta Dream Chaser di Sierra Space, si sta preparando per una missione di rifornimento della NASA alla Stazione Spaziale Internazionale.

All’inizio del prossimo anno, l’equipaggio dovrebbe iniziare a lavorare sull’impianto di elaborazione di veicoli spaziali da mezzo milione di piedi quadrati presso il Kennedy Space Center della NASA che preparerà i voli senza equipaggio di Sierra Space. Aereo spaziale Dream Chaser Prima e dopo il decollo in orbita.

All Points Logistics, una società con sede a Merritt Island, ha annunciato la sua partnership con Sierra Space per accogliere l’integrazione del carico utile pre-lancio di Dream Chaser, le operazioni di uscita, l’integrazione dei veicoli di lancio e altri servizi di terra.

All Points spera di costruire e aprire il complesso di veicoli spaziali alto 150 piedi nel 2026 su 60 acri a sud del Vehicle Assembly Building della NASA.

“È ampiamente riconosciuto che l’attuale infrastruttura nella maggior parte degli spazioporti statunitensi è inadeguata per gestire la domanda imminente e il ritmo di lancio”, ha affermato Kevin Brown, vicepresidente senior dello sviluppo aziendale presso All Points Logistics.

“I veicoli spaziali stanno cambiando”, ha affermato Brown, “Sono più piccoli e utilizzano tecnologie diverse che richiedono diversi tipi di test prima del lancio. L’infrastruttura che stiamo costruendo offre ai proprietari e agli operatori dei veicoli spaziali l’ultima opportunità per garantire che il loro veicolo spaziale funzioni prima del lancio spazio.”

“Una volta che lascia la nostra struttura, colpisce la rampa di lancio e va nello spazio”, ha aggiunto.

Preparati per il primo volo del Dream Chaser

Al Kennedy Space Center continuano i test finali e i preparativi per il lancio del primo volo del Dream Chaser. L’aereo spaziale cargo alto 30 piedi, chiamato Tenacity, è arrivato al Capo a metà maggio dal Neil Armstrong Test Facility della NASA a Sandusky, Ohio.

L’equipaggio ha spostato il rover Tenacity in uno scompartimento sopraelevato all’interno dello Space Systems Processing Facility della NASA. Il lancio potrebbe avvenire all’inizio del prossimo anno a bordo di un razzo Vulcan della United Launch Alliance dal Launch Complex 41 presso la stazione spaziale di Cape Canaveral.

Lo spazioplano consegnerà un carico utile di 7.800 libbre alla Stazione Spaziale Internazionale durante il suo volo inaugurale. Dopo una permanenza di 45 giorni presso la stazione orbitante, la navicella spaziale Tenacity atterrerà sulla Terra e atterrerà come una navetta spaziale presso la struttura di lancio e atterraggio del Kennedy Space Center.

In un comunicato stampa, i funzionari di Sierra Space hanno affermato che la futura struttura di All Points Logistics semplificherà i preparativi per il ritorno del volo Dream Chaser “consolidando le infrastrutture e le operazioni di terra come il servizio di pronto carburante e lo smantellamento, l’integrazione del carico utile pre e post-missione e il servizio del carico utile, e centri di stoccaggio e stoccaggio di attrezzature condensate. “Controllo dedicato in un unico complesso convenientemente situato presso il Kennedy Space Center vicino alla pista e alle piattaforme di lancio.”

Brown ha detto che la sua azienda è in trattative con più aziende per fornire servizi di elaborazione dei veicoli spaziali. Sono ancora in corso studi ambientali per il campus di 60 acri a sud di VAB.

“Ogni programma che arriva sulla Space Coast per un lancio porta con sé una grande quantità di attrezzature, container e altri materiali che devono essere immagazzinati per un periodo di tempo. Questa struttura fornirà tutto ciò, oltre allo spazio per uffici per il lancio squadre della campagna elettorale”, ha detto Brown.

