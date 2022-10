Direttamente dalla bocca del cavallo

Dalla morte prematura colline silenziose e il PT Nella versione beta, abbiamo assistito a un flusso costante di fughe di notizie e presunte voci su ciò che accadrà dopo la collina silenziosa Gioco. Molte persone affermano di avere informazioni privilegiate, ma questo mercoledì le sentiremo dal vivo dalle persone che gestiscono effettivamente lo spettacolo. Konami ha comunicato domenica che Silent Hill Transmission andrà in onda il 19 ottobre e conterrà “gli ultimi aggiornamenti per la collina silenziosa serie.”

Nei tuoi sogni turbolenti, vedi quella città? Gli ultimi aggiornamenti per la serie SILENT HILL saranno rivelati durante #la collina silenziosa Invio mercoledì 19 ottobre alle 14:00. PDThttps://t.co/18sulbhIaR Konami 16 ottobre 2022

Qualcuno indovina cosa vedremo nello show, ma metterò i miei soldi su Konami che tira il sipario su questo rivelato di recente Silent Hill: il breve messaggio Elenco dei prodotti. Potevo sms È un nuovo gioco o una replica di uno dei precedenti giochi della serie? È questo il Disabitato Un gioco che tutti abbiamo smesso di prendere in giro? Ho usato un file I ricordi di Silent Hill sono andati in frantumi La chiave dell’arte in un’immagine di segno perché Sam Barlow Una menzione di un seguito a quel capolavoro Nel passato. Sembra che lo faccia anche Masahiro Ito esserne consapevoli. Penso che finché Konami non rivelerà una nuova macchina per pachinko, dovrebbe valere la pena sintonizzarsi.

Il la collina silenziosa Il franchise è stato in Purgatory per circa un decennio dopo l’uscita di piovere E il libro dei ricordi Nel 2012. Il famoso Hideo Kojima ha cercato di rilevare il franchise nel 2014 con colline silenziose, ma dopo una ben pubblicizzata ricaduta con Konami, ha lasciato l’azienda e il progetto alle spalle per formare il proprio studio. era lì molti Voci di Kojima che crea un file la collina silenziosa Il gioco è finito alla Kojima Productions, ma non c’è stato nulla di concreto su questo fronte.

In ogni caso, i fan non dovranno aspettare a lungo. La trasmissione di Silent Hill è fissata per il 19 ottobre alle 14:00 PT.