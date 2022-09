Simbolismo dell’abito di Kate Middleton al funerale della regina Elisabetta

Viva i ricordi felici della regina Elisabetta.

Kate Middleton ha reso un toccante omaggio alla sua defunta nonna con un abito privato al funerale di stato di lunedì per la regina Elisabetta II, che… È deceduto l’8 settembre All’età di 96 anni.

Il La nuova Principessa del Galles Lo stesso vestito ha riportato indietro il cappotto di Alexander McQueen che indossava a giugno forze del colore Eventi durante il Giubileo di Platino – Indossando una versione nera del delicato capo indossato in bianco per celebrare il 70° anniversario del trono della Regina Elisabetta.

L’abito blazer monopetto presenta una gonna ampia e due bottoni in vita ed è un pezzo personalizzato dello stilista britannico, con la principessa che indossa I primi ad indossare la versione bianca al vertice del G7 nel 2021.

La principessa del Galles ha indossato un abito familiare ieri al funerale di stato della regina Elisabetta. Getty Images

Mentre ha optato per un elegante cappello blu e bianco e orecchini con zaffiro e diamanti appartenuti alla principessa Diana per il suo completo giubilare, la 40enne è andata con i pezzi sentimentali del defunto re per i funerali di ieri a Londra e Windsor.

Indossa un cappello nero a tesa larga di Philip Treacy Ha un velo drammaticoMiddleton Indossa perle tagliate e diamanti Che apparteneva alla regina – gli stessi gioielli che scrisse al funerale del principe Filippo nel 2021.

La regina Elisabetta ha scelto una collana di perle a quattro fili con chiusura di diamanti, orecchini di perle del Bahrain con gocce di perle e diamanti e un braccialetto di perle a quattro fili della collezione di Sua Maestà.

Principessa del Galles – da Portando il principe George, 9 anni, e la principessa Charlotte, 7per onorare la nonna – hanno aggiunto collant neri e tacchi neri di Gianvito Rossi per completare il suo look.



La principessa sembrava triste con il suo cappello velato durante la messa in preghiera ieri a Windsor. Stampa britannica tramite Getty Images

Il principe George si è unito alle mogli di Windsor e della principessa Charlotte ieri per onorare la regina Elisabetta. Getty Images prossimo

Chiudere

“Non abbiamo fatto nessuna promozione. Non andremo…



La piccola Charlotte ha fatto la sua parte In onore della regina Elisabetta Attraverso i suoi vestiti, appuntò una spilla a ferro di cavallo di diamanti al suo cappotto che si diceva fosse un dono del defunto re.

La Principessa del Galles e la sua famiglia hanno annullato i loro impegni pubblici precedentemente programmati, tra cui Il viaggio del principe William a New York City Questa settimana, dopo la morte della regina Elisabetta II, la famiglia reale rimane in lutto ufficiale.