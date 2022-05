Sinossi di “Chicago Fire”: Finale della stagione 10, episodio 22 – Severide / Stella

Quel suono che senti è finalmente il suono delle campane nuziali Incendio di ChicagoL’ultima decima stagione. Ma Severide e Stella non ce l’hanno fatta senza qualche intoppo, e anche la loro luna di miele potrebbe non essere stata tranquilla.

Cominciamo dall’inizio: Seyfried è stato chiamato a testimoniare davanti a un gran giurì contro Campbell. Quando il pompiere si è presentato per testimoniare, ha visto uno degli uomini di Campbell con in mano un coltello. I due hanno litigato, durante la quale Seyfried lo ha preso a calci… fuori dalla finestra fino alla morte. A quanto pare Severide è stato scosso per uccidere un uomo, ma tutti gli assicurano che era per legittima difesa. Dopo aver attaccato un vigile del fuoco davanti a testimoni, Campbell ha ora lasciato Windy City, hanno detto le autorità a Severide. Questo è buono, giusto? Non così in fretta…

Storie correlate

Nel frattempo, Severide e Stella si stanno avvicinando al giorno del loro matrimonio, con i vecchi amici Casey e Brett tornati in città per i matrimoni. Il miglior uomo Casey non riesce a credere che Severide stia davvero facendo il nodo. È stato qualcosa che Severide ha osservato il cambiamento da quando Stella è entrata nella sua vita e lo ha reso un uomo migliore, ha detto al suo amico. Seyfried risponde che la caserma dei pompieri non è stata più la stessa da quando se ne è andato – e non lo sarà mai. Quando il luogo del matrimonio della coppia diventa improvvisamente indisponibile, Casey salva la situazione trovando una barca e un capitano di nave che possono sposare la coppia. Seyfried riceve anche una bella sorpresa prima dei momenti del matrimonio: una videochiamata di sua madre, che aveva intenzione di sorprenderlo, ma il suo aereo è stato ritardato. Ora è d’accordo con l’idea che almeno un uomo Severide sia il tipo da sposare.

Boden accompagnò Stella lungo il corridoio perché era la cosa più vicina a un padre che aveva, gli disse. (Annusare!) Quindi gli sposi si scambiano i voti. “La semplice verità è che sei magica per me. Quando sono al mio livello più basso, mi sollevi. Non mi lasci mai”, dice Stella.

“Ho deciso molto tempo fa che se dovevo stare con te, dovevo essere degno di te, il che sembrava impossibile”, ha detto Seyfried. “Ti sei assicurato di conoscermi davvero e, per miracolo, mi amavi ancora. Stella, potrei non meritarti mai, ma prometto di passare il resto della mia vita a provarci.”

Tuttavia, per fortuna, la fobia dell’impegno è finalmente cessata! Una volta raggiunta la cabina Severide per un momento speciale, appare un misterioso camion e tu lo sai colui il quale Non può essere buono.

Al matrimonio, Britt e Casey (più o meno) affrontano il loro futuro incerto. Avrebbe voluto che fossi rimasta con lui a Portland per sempre. Come ha sottolineato Violet, è dove avrebbe dovuto essere, ora un papà che combatte gli incendi. Ma Brett tornò definitivamente a Chicago; Dov’è la sua vita. “Per quanto tempo possiamo tenerlo con così tanto tempo lontano?” si chiede Brett, Casey risponde: “Non lo so. Ma siamo insieme stasera”.

Altrove, la guerra contro Emma continua. Hawkins è alla sua fine, quindi va nelle prime posizioni e si offre di avere successo. Nel frattempo, Violet dice a Emma che è confusa se non si rende conto che le 51 persone la inseguiranno se prenderà il posto di Violet. Emma ricorda qualcosa che suo padre aveva detto nell’esercito a riguardo, indipendentemente dal fatto che all’uomo accanto a te piacessi o meno. Quando entri in battaglia, diventi un membro della famiglia. Tuttavia, affinché ciò accada, devi davvero restare Nella lotta che Emma non fa. Si avvia durante una chiamata di soccorso, abbandonando Violet e una donna in travaglio mentre è circondata dalle fiamme. Ora che il resto dei vigili del fuoco ha visto Emma chi è veramente, Hawkins ha finito di ascoltare le sue minacce e ordina a Emma di pulire il suo guardaroba.

Durante la sconfitta di Emma, ​​​​la lotta potrebbe aver causato danni irreparabili alla relazione di Violet e Hawkins. In primo luogo, ignora la sua chiamata, quindi si fida di Ritter che vorrebbe che avesse fatto di più per aiutare. Immaginiamo che l’aspetto alto tra Violet e Gallo abbia anche qualcosa a che fare con i suoi improvvisi sentimenti che uscire con il suo capo sia stato un errore.

Infine, in un dolce momento, Casey regala a Gallo la sua ascia preferita. È contento che Gallo si stia aggrappando al camion perché se non può essere lì, è contento che il 51 sia nelle mani della sua fiducia. Quindi dice a Gallo che ora fa parte della vecchia guardia.

Incendio di Chicago Cosa ne pensi della stagione di Ender? Valutalo di seguito, quindi premi i commenti!