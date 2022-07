‘SM. Harris va a Parigi recensione: Alta moda per gli umili

In “La signora Harris va a Parigi”, Leslie Manville torna nel mondo dell’alta moda invertendo il suo ruolo candidato all’Oscar. In “Filo fantasma”. Il suo personaggio gelido e delizioso in questo film – il capo ostile di una casa di moda britannica e nemesi della musa più meschina Vicki Cripps – sarebbe stato congelato per essere la signora Ada Harris di Manville per andare in camerino e ordinare un “vestito ” mentre Cockney la tira.

Non sorprende che la formidabile Manville riesca a fare il boia, infondendo al suo ruolo di gentile donna delle pulizie una tenerezza e una grazia che superano di gran lunga il compiacimento del film che la circonda.