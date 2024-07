SNK contro Capcom: SVC Chaos annunciato per Nintendo Switch

partecipazione a Nintendo Live SU Youtube 772mila

All’EVO 2024, SNK ha annunciato SNK vs. Capcom: SVC Chaos per Nintendo Switch e altre piattaforme. È ora disponibile su Steam e uscirà nel 2024. 22 luglio 2024 Per Switch e PlayStation.

Il gioco di successo del 2003 ritorna “migliore che mai” con 36 personaggi popolari di SNK e Capcom (per lo più personaggi delle serie The King of Fighters e Street Fighter), e ritorna anche con “nuovi netcode e nuove modalità di torneo”. Il gioco riqualificherà la “grafica e i controlli classici” e includerà anche un nuovo visualizzatore di hitbox e un’ampia modalità galleria.

Caos SVC

SNK e CAPCOM sono impegnati in un epico scontro tra titani👊 Il gioco di combattimento del 2003 SVC CHAOS è tornato ed è migliore che mai! Rilasciato oggi su Steam! Uscirà il 22 luglio anche su Nintendo Switch™, PS4 e GOG!https://t.co/gDXqHdP2Z0#SVCChaos #SNK #Capcom pic.twitter.com/EPhMDQq65O — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 20 luglio 2024

Ecco di più su SNK vs. Capcom: SVC Chaos tramite Steam (Tramite Steam):

– 36 personaggi di SNK e CAPCOM in una battaglia senza tempo!

La Collezione SNK vede i classici dei picchiaduro come Kyo Kusanagi, Terry Bogard e Mai Shiranui unire le forze insieme a Mars People, Athena e altre icone SNK, mentre i combattenti agguerriti di CAPCOM come Ryu, Chun-Li e Demetri si ergono a testa alta con Zero , Arremer Rosso e altro ancora! Gioca con un totale di 36 personaggi della ricca tradizione SNK e CAPCOM! – Partite online estremamente divertenti ed emozionanti!

La nuova rete backtrack e le lobby online (per un massimo di nove giocatori) portano SVC CHAOS in una nuova era di gioco. Gioca ai tornei a modo tuo scegliendo tra formati a eliminazione diretta, a doppia eliminazione e tornei. Sali di livello e competi con giocatori di tutto il mondo!

– Entusiasmanti funzionalità aggiuntive per perfezionare la tua esperienza SVC CHAOS! Il nuovo visualizzatore Hitbox fornisce uno sguardo dettagliato alle zone di collisione di ogni personaggio, mentre un’ampia modalità galleria di 89 opere d’arte (key art, ritratti e altro) offre una vera festa visiva! Goditi tutto questo e molto altro nel nuovo e migliorato SVC CHAOS!

Proverai questo gioco quando si tratta di Switch? Fateci sapere nei commenti.