SNL dice addio a Kate McKinnon e Pete Davidson

Nella puntata di sabato sera, il gruppo della NBC ha presentato in anteprima uno spettacolo amichevole Kate McKinnon Pete Davidson In modi sottili ma sentimentali. Lo spettacolo ha prima salutato McKinnon aprendo lo spettacolo con una ricreazione di uno degli sketch più memorabili del comico, “Chiudi la riunione”.

In un freddo sabato, ha riaperto Miss McKinnon Miss Rafferty, un rapitore straniero che sta vivendo un’esperienza più estenuante dei suoi coetanei.

Dopo che Miss Rafferty di McKinnon ha spiegato cosa le è successo (con dettagli vividi e impertinenti, non meno) durante il suo rapimento alieno, due agenti del governo interpretati da Aidy Bryant e Mikey Day hanno chiarito che ora deve andare con gli alieni che l’hanno presa.

Ciò ha portato a un momento molto toccante per la McKinnon che si è trovata sull’astronave improvvisata e ha permesso al suo personaggio e a se stessa di salutarsi.

“Okay Terra, ti amo, grazie per avermi permesso di restare per un po’”, ha detto il personaggio di McKinnon con la mano sul cuore mentre guardava il pubblico.

Poi la frase caratteristica dello spettacolo diceva: “Live… da New York. È sabato sera!” Questo è stato seguito da un fragoroso applauso per McKinnon.

Per quanto riguarda Davidson, ha un’ultima clip dall’aggiornamento del fine settimana di SNL.

“Non avrei mai immaginato che questa sarebbe stata la mia vita”, ha detto Davidson. “Allora ero solo un ragazzo magro, nessuno sapeva di che razza fossi. Ora tutti sanno che sono bianco perché ho avuto così tanto successo mentre a malapena vado al lavoro. Guardami ora, sto invecchiando come un vecchio Banana.”

Davidson ha aggiunto durante la clip che il creatore di “SNL” Lorne Michaels gli ha detto durante la sua prima audizione che non pensava che Davidson fosse adatto per lo spettacolo, ma “procediamo insieme”.

“Ed è esattamente quello che abbiamo fatto”, ha detto Davidson. “Ecco perché le persone che non pensano che io meriti questo lavoro non dovrebbero odiarmi perché abbiamo così tanto in comune. Ad esempio, se devo ispirare qualcosa, spero che sia letteralmente chiunque al Saturday Night Live”.

Prima dello spettacolo, Davidson ha dato il suo addio ufficiale sabato via Instagram Scrive che “ha condiviso molto con questo pubblico” e “cresce letteralmente davanti ai tuoi occhi”.

“Siamo stati insieme nei momenti belli e brutti, e nei momenti più felici e bui”, ha continuato Davidson. “Devo la mia vita a Lorne Michaels ea tutti in SNL. Sono così grato che non sarei qui senza di loro”.

Davidson ha ringraziato lo spettacolo per avergli insegnato i “valori della vita” e ha detto: “SNL è la mia casa”.

“Sono molto felice e triste per lo spettacolo di stasera. Per molte ragioni non posso spiegare”, ha scritto.

Bryant ha anche ricevuto un addio durante l’aggiornamento del fine settimana quando è apparsa al fianco di Bowen Yang come trendsetter ricorrenti. La clip si è conclusa con Bryant che ha dichiarato “10 Beautiful Years” come “in” e ha ricevuto rose e un bacio sulla guancia da Yang e dal presentatore di Weekend Update Michael Che.