Sonic Frontiers dovrebbe sembrare correre: Broken Worlds, dicono i fan

Quando lo sviluppatore Wilhelm Nylund ha condiviso un video in arrivo Rushing: mondi infranti Su Twitter all’inizio di questa settimana, è esploso quasi immediatamente. Da allora l’anteprima ha raccolto quasi un milione di visualizzazioni e migliaia di retweet e Mi piace. Tuttavia, gran parte della conversazione in corso coinvolge il desiderio frettaLa sua velocità e il suo slancio possono essere replicati in un gioco molto più ampio: confini vocali.

“meglio La mia voce Da La mia voce” ha detto Samuele MolinaÈ un designer spagnolo attualmente in attività Star Citizen Nei giochi di Cloud Imperium.

“[W]Ild che gli sviluppatori indipendenti fanno meglio [Sonic] Dall’azienda che lo stava realizzando [Sonic] da 31 anni” Ha detto un altro utente di Twitter“Ma non è nemmeno sorprendente.”

Ho lasciato cadere il video perfetto di La mia voce Tifosi a preoccuparsi”, terzo detto.

fretta Attualmente in sviluppo a Giochi di approdol’azienda svedese dietro colpisce come Simulatore di battaglia assolutamente accurato E il clustertrack. ha affermato Nylund, CEO dello studio e designer Kotaku colui il quale fretta È un gioco di corse in cui un folto gruppo di giocatori viene ridotto attraverso più round, quasi come un battle royale. Un video caricato mercoledì mattina presto mostra il primo di numerosi personaggi giocabili destinati al rilascio.

nonostante fretta Sembra prendere più ispirazione dai giochi basati sullo slancio – pensa tribùE il piccole aliE il contrattacco Sfoglia le mappe– Nylund capisce perché La mia voce Molto in risposta al suo video. Sega ha costruito la sua prima reputazione di sfocatura blu come più veloce dei suoi concorrenti (cioè Nintendo e relativamente vivace Mario giochi), quindi ha senso frettala cui superficie sta ruotando attorno alla velocità, avrà un’eco La mia voce fan.

“Posso sicuramente capire perché le persone stanno facendo il confronto”, ha detto Nylund. Kotaku tramite messaggi diretti. “Il La mia voce Il franchise sembra essere la prima cosa che viene in mente quando viene fuori il concetto di correre a una velocità incredibile”.

divertente come fretta Questa risposta sembra contenere anche la delusione generale per ciò che abbiamo visto confini vocali Fino ad ora. Le prime istantanee hanno rivelato qualcosa di carino.area apertaquesto gioco Sembrava il cuore dell’Unreal Engine Origins Dall’introduzione della prossima generazione in un’abitudine vivace La mia voce Il franchising e le offerte successive non si sono nascosti totale indifferenza. Con un’altra potenziale delusione in arrivo, i fan normali potrebbero semplicemente essere alla disperata ricerca di ciò che sembra incarnare. La mia vocePotenziale “deve andare veloce”.

“Vedo questi commenti come un enorme complimento!” disse Nylund. “È incredibilmente bello sapere che abbiamo realizzato qualcosa che sembra offrire l’immaginazione della velocità in modo così potente alle persone”.

Rushing: mondi infranti Recentemente è entrato in pieno sviluppo, ma Landfall Games Abbonamenti accettati Per un’alfa multiplayer futuristica se sei interessato a provarlo presto.