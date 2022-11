“Sono molto deluso dal fatto che non siamo arrivati ​​in tempo per arrivare a Smash Brothers”. – Yoko Taro parla di NieR: Automata su Switch

Mi sono schiantato di nuovo sulla scena nel 2017, Giogo: automatico È stato un momento di svolta per Yoko Taro. Anche se il regista ha una reputazione Drakengard Serie – compreso l’originale giogo Su PS3 e Xbox 360 – e Le sue straordinarie intervisteAutomata è il gioco che ha davvero messo lui e la sua squadra sulla mappa principale.

Cinque anni dopo, il gioco è arrivato su Switch sotto forma di NieR: Automata fine del rilascio di YoRHa, Porto assolutamente stupendo per un vero classico moderno. Ma Perché adesso e non un anno fa, due anni, tre anni fa? Perché il 2022 è un buon momento per i possessori di Switch di entrare in Automata e quale magia tecnologica ha dovuto sfruttare il dream team di Virtuos per giocare a Square Enix e all’action-RPG di PlatinumGames su Switch?

Abbiamo parlato con Taro, insieme al produttore Yusuke Saito, al compositore Keiichi Okabe e a Chi Qiang dei Virtuos per celebrare il successo di NieR: Automata, hanno lamentato la mancanza di 2B in Super Smash Bros.Scopri cosa rende questo gioco così popolare. Si scopre che nemmeno la squadra sa davvero …

Nintendo Life: Sono trascorsi più di cinque anni da quando NieR: Automata è stato rilasciato per la prima volta. Perché pensi che il gioco abbia risuonato con così tanti nel corso degli anni?

Yoko Taro, regista e sceneggiatrice: Potresti non crederci a tutti, ma il vero motivo per cui NieR: Automata ha così tanto successo è… PIENA OCCASIONE!!

Yusuke Saito, produttore: Potrebbe essere il mondo intrigante e misterioso del signor Yoko, o i carismatici personaggi 2B e 9S di Yoshida Akihiko, le strane melodie del signor Okabe o la grande sensazione di gioco d’azione degli artigiani di Platinum Games.

Ma penso che il motivo principale sia stato probabilmente il modo in cui Automata ha combinato tutti questi diversi elementi insieme per ottenere il riconoscimento.

Keiichi Okabe, compositore: Penso che sia possibile che le cose che il signor YOKO ha immaginato e la capacità di PlatinumGames di percepire e bilanciare queste cose si siano combinate bene.

Dopodiché, è stata probabilmente la forza della mia musica. (Ridere)

Taro San Ho chiesto a Saito-san Per quanto riguarda il porting Switch di NieR: Automata durante l’E3 2018. Come ti senti ora che finalmente sta dando i suoi frutti dopo quattro anni?

Yoko: Sono molto deluso dal fatto che non siamo riusciti ad arrivare in tempo a Smash Bros…

Questo segna il debutto della serie su una console Nintendo, quindi cosa ti ha spinto a passare finalmente a Switch?

Saito: Ciò è venuto dal desiderio di fare qualcosa per celebrare il nostro quinto anniversario e dal vedere la Catena Astrale e dal pensare che potremmo essere in grado di portare Automata anche su Nintendo Switch. Penso che siamo riusciti a finire il gioco con ottimi livelli di fedeltà, quindi mi piacerebbe vedere tutti giocarci!

Virtuos ha un track record molto forte con le porte Switch, come ti sei trovato a lavorare con loro per portare il gioco sulla console?

Sembra che non ci sia più nessun posto nell’industria dei giochi per me in cui vivere

Saito: Penso che siano un’ottima azienda e hanno affrontato molte sfide difficili per nostro conto, quindi mi piacerebbe lavorare di nuovo con loro se ne avremo la possibilità!

Dato il frenetico combattimento RPG di Automata, è stato difficile mantenere tutte le diverse immagini sullo schermo per il porting di Switch?

Shi Qiang, Art Studio Direttore di Virtuos: In effetti, in alcuni punti è stato molto difficile. Questo è il motivo per cui siamo stati così meticolosi nei nostri preparativi.

Il team ha iniziato individuando rapidamente tutti gli hotspot, quindi ha sviluppato un tracker omnidirezionale per migliorarli. Per il motore e il codice, abbiamo effettuato un’ottimizzazione completa su CPU, GPU e shader. Abbiamo anche apportato un ampio miglioramento alla grafica, inclusi tutti i modelli, l’illuminazione, gli effetti speciali, i francobolli e le risorse.

Una volta completato il processo di ottimizzazione generale, abbiamo eseguito controlli immediati per la funzionalità in scene complesse. Ad esempio, nelle scene di combattimento con i boss, abbiamo ulteriormente migliorato il livello di dettaglio per i modelli, le texture e l’illuminazione dei boss, inclusa la ricostruzione degli effetti visivi su larga scala per adattarsi alle capacità tecniche dell’interruttore.

Dopo aver portato Voice of Cards su Switch, il successo della serie ha influenzato la tua decisione di portare il gioco su console?

Saito: Personalmente, sarei più che felice di vederlo invertito, poiché i giocatori Switch giocano ad Automata e sperimentano il mondo di YOKO Taro attraverso di esso, quindi continuano a giocare a Voice of Cards!

Il successo di NieR: Automata ha cambiato il modo in cui ti avvicini allo sviluppo del gioco?

Yoko: Avevamo uno staff molto più efficiente su questo, quindi c’era poco da fare. Voglio dire, mi sento come se non ci fosse più nessun posto nell’industria dei giochi per me in cui vivere.

Se c’è un motivo valido “Devi eseguire Automata su Switch a causa di XXX”, per favore dillo al team di marketing di Square Enix?

Per i nuovi arrivati ​​in Automata, perché dovrebbero scegliere la versione Switch del gioco?

Yoko: Se c’è un motivo valido “Devi eseguire Automata su Switch a causa di XXX”, per favore dillo al team di marketing di Square Enix? Penso che sarebbero felici di saperlo. Potrebbero anche offrirti una birra. Dopo…

Saito: Risponderò a questo come giocatore, non come produttore. Con i personaggi e i mondi accattivanti creati da YOKO Taro, la bellissima musica di Okabe Keiichi e il design dei personaggi superiore di Yoshida Akihiko, oltre ad essere realizzati da PlatinumGames, uno dei migliori sviluppatori di giochi d’azione al mondo, c’è davvero qualche motivo per non giocare al suo gioco?

Grazie a Yoko Taro, Yosuke Sait, Keiichi Okabe e Shi Quiang per aver dedicato del tempo a parlarci di NieR: Automata The End of YoRHa Edition. Puoi ritirare il gioco ora su Switch.