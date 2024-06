Sono piovuti tributi per la stella del baseball della Hall of Fame Orlando Cepeda, morto all’età di 86 anni

È morto all’età di 86 anni Orlando Cepeda, la leggenda del basket che fu uno dei primi portoricani a brillare nei campionati più importanti.

I San Francisco Giants e la sua famiglia hanno annunciato la sua morte venerdì sera, e durante la partita contro i Los Angeles Dodgers si è tenuto un minuto di silenzio all’Oracle Stadium.

“Il nostro amato Orlando è morto pacificamente questa sera a casa sua, ascoltando la sua musica preferita circondato dai suoi cari”, ha detto sua moglie Nydia in una dichiarazione rilasciata dalla squadra “Siamo sollevati che sia in pace”.

La morte di Cepeda arriva appena dieci giorni dopo la morte del collega Hall of Famer Willie Mays, all’età di 93 anni.

“Che altro colpo coraggioso”, ha detto il manager dei Giants Bob Melvin, cresciuto nella Bay Area tifando per la squadra. “Un altro personaggio incredibile e simpatico qui. Una statua davanti. I numeri che ha messo, ci sono molte leggende qui e lui è sicuramente nel mezzo di tutto questo. Essere così vicino a Willie, è piuttosto sorprendente.”

Cepeda, un debole interbase soprannominato “Baby Bull”, ha giocato per i Giants così come per St. Louis, Atlanta, Oakland, Boston e Kansas City. Nella primavera del 1969, Cepeda fu ceduto dai Cardinals ai Braves in cambio di Joe Torre.

Cepeda, sette volte All-Star che ha giocato in tre World Series, è stato il Rookie of the Year della NL nel 1958 con il San Francisco e l’MVP della NL nel 1967 con il St. Louis.

“L’amore sfacciato di Orlando Cepeda per il baseball è emerso durante la sua straordinaria carriera da giocatore e successivamente come uno degli ambasciatori duraturi del gioco”, ha affermato la presidente della Hall of Fame Jane Forbes Clark. “Ci mancherà il suo sorriso straordinario durante il fine settimana della Hall of Fame a Cooperstown, dove il suo spirito brillerà per sempre, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Cepeda.”