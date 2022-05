Sony annuncia le cuffie WH-1000XM5 con un nuovo design e una migliore cancellazione del rumore

Non essere una sorpresa, allora Perdite recentiOggi, tuttavia, Sony ha annunciato le sue ultime cuffie di punta con cancellazione del rumore, le WH-1000XM5. Costano $ 399,99, in aumento rispetto ai precedenti 1000XM4, e saranno in vendita il 20 maggio.

Sony afferma di aver già portato l’ottima cancellazione del rumore a nuovi livelli aggiungendo un secondo processore alle nuove cuffie. I miglioramenti sono più evidenti nel “rumore a frequenza medio-alta”, secondo il comunicato stampa dell’azienda. Ciò include cose come il rumore quotidiano delle strade della città e le voci umane.

I modelli 1000XM5 presentano un design completamente diverso dai loro predecessori moderni. Sony ha optato per un look più elegante, passando a uno slider in stile stem e spostando i microfoni (ora ci sono otto loro) attorno alla circonferenza dei padiglioni auricolari. I modelli 1000XM5 utilizzano anche un nuovo tipo di ecopelle sull’archetto, leggermente più sottile rispetto ai modelli precedenti. I controlli non sono cambiati: controlli ancora il volume con i gesti tocca e scorri e c’è un pulsante fisico per passare dalla modalità ANC a quella ambientale.

Anche i componenti interni sono cambiati. Sony ha abbandonato i driver da 40 mm sui modelli 1000XM4 a favore dei nuovi driver da 30 mm che dovrebbero suonare in modo più naturale e “migliorare la chiarezza del suono e la riproduzione dei bassi”. Una critica al 1000XM4 è stata il basso a volte fangoso, quindi sembra che Sony abbia lavorato per affrontarlo con il nuovo modello.

Sony evidenzia anche la migliore qualità delle chiamate vocali resa possibile da quattro microfoni beamforming e algoritmi di riduzione del rumore AI. Tutte le caratteristiche distintive di Sony – LDAC, DSEE Extreme upscaling, 360 Reality Audio, Speak to Chat, ecc. – sono state introdotte nei 1000XM5.

Queste cuffie non fanno davvero nulla il nuovo Rispetto ai WH-1000XM4, che Sony prevede di continuare a vendere. Ma la società sembra fiduciosa di aver superato le precedenti cuffie della serie 1000X nelle cose più importanti come la qualità del suono, la cancellazione del rumore e le chiamate vocali.

È vero? Bene, ho testato 1000XM5 nelle ultime settimane e tu puoi Leggi ora la recensione completa Prima di decidere se è il momento di aggiornare.

