Sony conferma che lo stacking degli abbonamenti PS Plus è stato bandito

Aggiornare: Abbiamo finalmente avuto accesso a uno schema di conversione che Sony ha messo in atto per i membri attivi che desiderano ottenere rimborsi prepagati. PS Plus o PS ora buono acquistato. Per ribadire, se sei già abbonato a PS Plus o PS Now, non potrai riscattare questo codice fino al 13 giugno negli Stati Uniti e al 22 giugno in Europa.

Se non hai un abbonamento attualmente attivo ma hai acquistato un voucher prepagato, potrai riscattarlo in qualsiasi momento (e te lo consigliamo, perché il bonifico dopo il bonifico avrà meno valore, soprattutto nel caso di PS Adesso).

Ecco come convertire gli abbonamenti PS Plus:

Buono prepagato PS Plus Trasferisci un nuovo abbonato Trasferimento PS Plus di base Conversione aggiuntiva PS Plus Conversione Premium PS Plus 1 mese 31 giorni di PS Plus Essential 31 giorni 20 giorni 17 giorni 3 mesi 92 giorni di PS Plus Essential 92 giorni 58 giorni 46 giorni 12 mesi 365 giorni di PS Plus Essential 365 giorni 219 giorni 183 giorni

Ecco come convertire un abbonamento a PS Now:

Buono prepagato PS Now Trasferisci un nuovo abbonato Trasferimento PS Plus di base Conversione aggiuntiva PS Plus Conversione Premium PS Plus 1 mese 21 giorni di PS Plus Premium 40 giorni 25 giorni 21 giorni 3 mesi 53 giorni di PS Plus Premium 105 giorni 66 giorni 53 giorni 12 mesi 183 giorni di PS Plus Premium 365 giorni 219 giorni 183 giorni

Ripeti, perché è molto confuso:

Se sei attivo PS Plus Membro, sarai portato a PS Plus di base per il resto dell’abbonamento attivo.

Membro, sarai portato a per il resto dell’abbonamento attivo. Se sei attivo PS ora membro, verrai indirizzato a PS Plus Premium per il resto dell’abbonamento attivo.

membro, verrai indirizzato a per il resto dell’abbonamento attivo. Se sei attivo PS Plus E PS ora Membro, sarai portato a PS Plus Premium Per il resto dell’abbonamento attivo più lungo.

E Membro, sarai portato a Per il resto dell’abbonamento attivo più lungo. Se hai acquistato un account prepagato PS Plus o PS ora Codice coupon, non potrai riscattarlo fino al 13 giugno negli Stati Uniti e al 22 giugno in Europa se sei già un membro attivo di PS Plus o PS Now. Quando lo riscatti, il tuo livello di abbonamento verrà esteso in base ai tassi di conversione sopra menzionati.

o Codice coupon, non potrai riscattarlo fino al 13 giugno negli Stati Uniti e al 22 giugno in Europa se sei già un membro attivo di PS Plus o PS Now. Quando lo riscatti, il tuo livello di abbonamento verrà esteso in base ai tassi di conversione sopra menzionati. Se hai acquistato un account prepagato PS Plus o PS ora Codice coupon ma al momento non sei un membro attivo di PS Plus o PS Now, potrai riscattarlo in qualsiasi momento. Se non lo riscatti prima del 13 giugno negli Stati Uniti e del 22 giugno in Europa, la conversione avverrà ai tassi di conversione per i nuovi abbonati sopra elencati.

Che casino!

Articolo originale: Sony ha ufficialmente confermato Ha bloccato la lista PS Plus Abbonati dall’accumulo di iscrizioni in precedenza Sblocca nuovi livelli. A Aggiornamento subdolo alle FAQil proprietario della piattaforma ha aggiunto la seguente lingua: “Se attualmente hai PS Plus o PS ora Abbonamento, a causa delle modifiche apportate al Servizio prima del lancio, non potrai riscattare un codice voucher per quel Servizio fino alla scadenza e alla disattivazione del tuo attuale abbonamento, o dopo il lancio di un nuovo servizio PS Plus nella tua regione, a seconda di quale si verifichi primo.”

All’inizio di questa settimana, è emerso che il produttore stava impedendo agli abbonati PS Plus esistenti di espandere la propria iscrizione con entrambe le versioni PS Negozio e buoni prepagati. Alcuni pensavano che si trattasse di un problema tecnico, ma il linguaggio dei dipartimenti di supporto dell’azienda ha indicato che era tutto intenzionale, nonostante nessuna comunicazione preventiva da parte dell’azienda. I membri di PS Plus e PS Now verranno aggiornati automaticamente a PS Plus Premium Per tutto il periodo di abbonamento più lungo, alcuni hanno cercato di sfruttare la scappatoia per espandere la propria iscrizione al livello più alto.

Vale la pena sottolineare che, nonostante fosse una scappatoia, c’era No La precedente comunicazione di Sony secondo cui lo stacking PS Plus sarà disabilitato fino ad oggi.

La società afferma che onorerà tutti i coupon PS Plus acquistati, ma i membri attivi non potranno riscattarli fino al lancio del nuovo servizio. Inoltre, verranno convertiti in un valore equivalente al livello in cui si trovano attualmente: “Il voucher PS Plus o PS Now che riscatti verrà convertito in un periodo di tempo nel tuo piano di abbonamento PS Plus esistente pari al valore monetario del buono che riscatti. Ad esempio, un buono PS fornirà a Plus per 1 mese di accesso a circa 3 settimane di PS Plus Extra o circa 2,5 settimane di PS Plus Premium.

Il sito Web include un collegamento a un grafico di conversione, ma al momento della scrittura indica una pagina vuota. Ovviamente, questo è uguale al ciclo di standard di comunicazione incompetenti per questa azienda, supponiamo.