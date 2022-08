Sony modifica la valutazione predefinita per PS Store in mezzo al gioco del software sugli scaffali

Come molti di voi sicuramente sannoIl PS Negozio I giochi di copia e incolla sono finiti e la maggior parte è lì per i premi di platino di 60 secondi. Esplorare la sezione Nuove uscite del PS Store è diventato un incubo, perché sei sopraffatto da così tante modifiche dello stesso identico gioco.

Sta diventando un vero problema, seppellendo giochi più legittimi. Anche se non siamo necessariamente d’accordo con una regolamentazione rigida, chi può decidere se un gioco dovrebbe esistere o meno? – noi recentemente sottolineato Sony ha un vero problema nel trovare una soluzione adatta a questo. Abbiamo suggerito alcune modifiche intelligenti al modo in cui i contenuti desktop del PS Store possono aiutare.

E all’inizio di questa settimana, abbiamo notato che l’azienda aveva già apportato una modifica. Sia nel PS Store che nell’app PS5 basata su browser, la nuova barra dei giochi è ora ordinata per best seller anziché per data di rilascio. Ciò significa che, almeno nel momento in cui scrivo, vedrai giochi come Culto della gravidanza E il Corridoio del paradiso invece di Saltando i Turbo Noodles E il concorso di maiali.

Ora il dettaglio chiave qui è che i giochi recenti sono ancora lì e possono essere trovati abbastanza facilmente con pochi clic, ma il filtro predefinito è molto più utile per l’utente medio. Ovviamente c’è molto lavoro da fare qui, ma come soluzione temporanea, siamo impressionati dalla rapidità con cui Sony si è adattata qui.