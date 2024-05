Sony sta nominando nuovi leader per PlayStation dopo il ritiro di Jim Ryan

L’insolita nomina dei co-CEO arriva pochi mesi dopo il ritiro dell’ex capo di PlayStation, Jim Ryan. Totoki ha ricoperto il ruolo di CEO ad interim di SIE e ha lavorato per trovare un successore al ruolo di CEO di SIE, ma Sony ha ora deciso di voler dividere le responsabilità per guidare l’attività di PlayStation su piattaforme e giochi. Sia Nishino che Holst sono veterani di Sony, con Nishino che ha ricoperto diversi ruoli per oltre 20 anni in Sony.