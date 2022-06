Sorprendenti perdite della Marina russa contro l’Ucraina un secolo dopo Tsushima

La Marina russa ha subito pesanti perdite contro un avversario ucraino in inferiorità numerica e armato.

Le perdite in sé non sono catastrofiche per la Marina russa, ma sono colpi per il prestigio russo.

Arriva anche poco più di un secolo dopo un altro disastro navale russo dall’altra parte del mondo.

Da quando la Russia ha lanciato il suo attacco all’Ucraina alla fine di febbraio, la Marina russa lo ha fatto soffrire Perdite eccezionali contro un avversario ampiamente in inferiorità numerica e pesantemente armato.

russi Perduto almeno cinque Classe Raptor Motovedette singole classe di tapiro Nave da sbarco, una Classe Sirna E il In particolare, la Moscoval’incrociatore homing classe Slava era anche l’ammiraglia della flotta del Mar Nero.

Le perdite in sé non sono catastrofiche per la Marina russa ed è improbabile che cambino il corso della guerra o gli equilibri di potere nel Mar Nero, ma sono colpi per il prestigio russo e arrivano un po’ più tardi un secolo dopo. Disastro storico Per la Russia: la battaglia di Tsushima, l’ultima volta che una grande nave della Marina russa è affondata in combattimento.

Combattuta nelle acque tra la Corea e il Giappone meridionale dalle navi degli imperi giapponese e russo il 27 e 28 maggio 1905, la battaglia cementò l’ascesa del Giappone su un piano di parità con le potenze occidentali e ebbe un impatto duraturo sia sul Giappone che sulla Russia.

Imperi rivali



Stampa di navi da guerra giapponesi che si preparano a bombardare Port Arthur durante la guerra russo-giapponese del 1904-1905.

Immagini di Anne Ronan/Collezionista di stampe/Getty Images







Le tensioni tra l’impero giapponese e quello russo sono aumentate dalla schiacciante vittoria del Giappone nella guerra sino-giapponese del 1895.

Il Giappone, dotato di un esercito organizzato e moderno, perseguiva ambizioni in Corea e Cina che lo avvicinavano pericolosamente agli interessi russi, soprattutto in Manciuria e Corea.

Di particolare interesse per i russi era Port Arthur, ora Dalian, un porto cinese che era stato affittato alla Russia ed era l’unico porto del Pacifico per le acque calde. Port Arthur divenne il quartier generale della flotta russa del Pacifico e si prevedeva di collegarla alla Russia tramite la ferrovia transiberiana.

I negoziati tra Giappone e Russia sul futuro della regione non andarono da nessuna parte, e così, l’8 febbraio 1904, la Marina Imperiale Giapponese attacco La parte principale della flotta russa del Pacifico si trova a Port Arthur e poche ore dopo dichiara ufficialmente guerra.



Uomini a terra davanti alle navi russe Palada, a sinistra, e Pobeda, dopo essere affondate a Port Arthur nel 1904.

Archivio Holton/Getty Images







Il Giappone ha guadagnato un vantaggio navale in tempi relativamente brevi. Ho combattuto tentativo Con la parte principale della flotta russa del Pacifico per rompere il blocco di Port Arthur e sconfiggere in gran parte gli squadroni russi di stanza a Vladivostok nella baia di Chemolpo e Ulsan – vittorie che hanno permesso al Giappone di controllare efficacemente l’Oceano Pacifico.

Non volendo ammettere la sconfitta, e con le forze di terra giapponesi che iniziano a Assedio di Port Arthur stessoLo zar russo Nicola II ordinò la creazione del 2° Squadrone del Pacifico, che doveva essere composto da navi della flotta baltica.

Comandato dal vice ammiraglio Zinovy ​​Rostvinsky, il 2° Squadrone del Pacifico era composto da circa 40 navi, di cui 11 corazzate corazzateNove incrociatori e nove cacciatorpediniere.

Salpando dal Mar Baltico nell’ottobre 1904, avrebbero dovuto alleggerire la flotta del Pacifico a Port Arthur, distruggere tutte le navi giapponesi che incontravano e tagliare le linee di rifornimento tra il Giappone e l’Asia continentale.

Flotta russa esausta



Nave da guerra imperiale russa Knyaz Suvorov, l’ammiraglia russa della battaglia di Tsushima, a Kronstadt vicino a San Pietroburgo nell’agosto 1904.

foto ufficiale







La Marina russa fu modernizzata durante la seconda metà del 19° secolo, ma mentre il 2° Squadrone del Pacifico sembrava potente sulla carta, non era una potenza navale di prim’ordine. Alcune delle navi da guerra erano nuove e non testate, ma molte erano vecchie e destinate ad essere antiche. Altri erano poco più che navi ausiliarie con cannoni.

Anche la leadership della Marina russa era di bassa qualità. Molti dei suoi ufficiali provenivano da famiglie benestanti e affiatate che semplicemente acquistavano le loro commissioni. I marinai ordinari non erano più professionisti, poiché molti di loro erano coscritti inesperti.

Questi problemi sono stati messi in mostra durante il viaggio di sette mesi di 18.000 miglia nell’Oceano Pacifico.

Mentre si trovava nel Mare del Nord vicino all’Inghilterra, la flotta aprì il fuoco sui pescherecci da traino britannici, scambiandoli in qualche modo per torpediniere giapponesi. Due pescatori sono rimasti uccisi, un altro è rimasto ferito, un peschereccio è affondato e altri quattro sono rimasti danneggiati. In mezzo al caos, alcune navi russe si spararono a vicenda, causando vittime e danni.



Nave da guerra imperiale russa Borodino a Kronstadt vicino a San Pietroburgo nell’agosto 1904.

foto ufficiale







Le manovre diplomatiche riuscirono a impedire agli inglesi di entrare in guerra a fianco del Giappone, ma i problemi della flotta russa furono solo all’inizio.

La maggior parte della flotta ha navigato intorno all’Africa piuttosto che nel Canale di Suez. Il lungo viaggio ha colpito l’equipaggio, che non aveva mai sperimentato un clima così diverso o così tanto tempo in mare. Anche le navi stesse erano sotto pressione. Durante l’addestramento di artiglieria con un bersaglio immaginario trainato da un incrociatore, l’unica cosa che colpì la flotta fu l’incrociatore.

Senza alleati, i russi non potevano attraccare nei porti amici, quindi dovettero prendere più carbone mentre erano in mare. Le condizioni a bordo peggiorarono e un certo numero di marinai morirono per disturbi e malattie respiratorie.

Quando la flotta era in Madagascar a gennaio, Port Arthur era caduta. Il loro compito fu quindi cambiato: dovettero incontrare i resti della flotta russa del Pacifico a Vladivostok prima di ingaggiare i giapponesi in una battaglia decisiva.

Macellato a Tsushima



La flotta giapponese salpò per incontrare i russi a Tsushima all’inizio del 27 maggio 1905, come si vede dalla corazzata Asahi.



Shigetada Seki tramite Wikimedia Commons









Quando le navi russe raggiunsero finalmente lo stretto di Tsushima la notte del 26 maggio 1905, Rozhestvensky cercò di passare inosservato. Sfortunatamente per lui, una delle sue navi fu avvistata da una nave di guardia giapponese.

Peggio ancora, la nave russa credeva erroneamente che la nave giapponese fosse una nave russa scomparsa e indicava che c’erano più navi russe nelle vicinanze.

Dopo aver confermato la posizione del suo nemico, la flotta dell’ammiraglio giapponese Togo Heihachiro, che comprendeva quattro moderne corazzate, più di 20 incrociatori, 21 cacciatorpediniere e 43 torpediniere, partì per affrontarli.

La mattina del 27 maggio, le flotte fecero scalo. Prima di sparare, il Togo ha alzato la bandiera di un segnale che trasmetteva un messaggio predeterminato alla sua flotta: “Il destino dell’impero dipende dall’esito di questa battaglia, che ciascuno faccia il suo massimo dovere”.



L’incrociatore russo protetto Oleg, che mostra i danni della battaglia di Tsushima nella baia di Manila il 27 giugno 1905.



Gruppo PH Proctor tramite Wikimedia Commons









La battaglia che ne seguì fu un massacro. Oltre a migliorare l’addestramento, la disciplina e l’esperienza, i giapponesi furono equipaggiati con proiettili perforanti che fecero a pezzi le navi russe.

Alla fine della giornata, quattro corazzate russe erano affondate. L’imperatore Alessandro III affondò con il suo intero equipaggio di oltre 700 persone, mentre Borodino affondò con tutti i suoi oltre 800 membri dell’equipaggio tranne uno.

La nave principale, la Knyaz Suvorov, e con essa tutti gli ufficiali tranne 20, affondò, mentre circa la metà dell’equipaggio di Oslybya sbarcò con la nave. Furono anche affondati numerosi incrociatori e cacciatorpediniere.

Al calare della notte, i sopravvissuti hanno cercato di raggiungere Vladivostok con il favore dell’oscurità. I cacciatorpediniere Tōgō li inseguirono, catturando altre due navi da guerra e molte altre navi da guerra. Nel pomeriggio successivo, la maggior parte dei sopravvissuti si era arresa.

prestigio perso



L’ammiraglio giapponese Heihashima Tojo viene accolto a Tokyo il 22 ottobre 1905.

Ulstein Bild / Ulstein Bild tramite Getty Images







Le perdite russe furono enormi, con 21 navi affondate o affondate e sette catturate. Solo tre navi hanno raggiunto Vladivostok, mentre altre sei navi hanno raggiunto porti neutrali in Cina, Filippine e Madagascar.

Più di 4.000 marinai russi furono uccisi e quasi 6.000 catturati.I giapponesi persero solo tre torpediniere con 117 morti e circa 500 feriti, tra cui il giovane Isoroku Yamamoto, La mente dell’attacco a Pearl HarborChe ha perso due dita in battaglia.

Il prestigio della Marina russa non si riprese mai da Tsushima. Incapace di essere ricostruito alle stesse grandi dimensioni, ha visto pochi o nessun lavoro significativo durante la prima guerra mondiale. Anche la Marina sovietica vide un’azione limitata nella seconda guerra mondiale e non si affermò realmente durante la Guerra Fredda, sebbene i sottomarini sovietici fossero una preoccupazione costante per le flotte della NATO.

Oggi, la Marina russa Vanta una flotta più piccola e moderna che si concentra sulle operazioni di acqua verde piuttosto che sulle campagne in alto mare, ma le sue sorprendenti perdite contro l’Ucraina mostrano che non ha riguadagnato il predominio perso un secolo fa.