Il Manchester United ha ricevuto un pareggio difficile nella fase a gironi dell’European League 2022-23, mentre l’Arsenal affronterà Ruud van Nistelrooy Eindhoven.

Lo United è arrivato sesto in Premier League la scorsa stagione, il che significa che ha saltato la Champions League in questa stagione e ha pareggiato venerdì con l’Arsenal, che è tornato all’Europeo dopo un anno di assenza.

La squadra di Erik Ten Hag viene trascinata nel Gruppo E, dove affronterà un compito difficile con Real Sociedad, Sherif Tiraspol e Omonia Nicosia in vista della qualificazione agli ottavi di finale.

Assisterai a una competizione quest’anno Cristiano Ronaldo Ha esordito nella competizione per club di seconda divisione in Europa dal 2002, quando è apparso con lo Sporting Lisbona contro il Partizan Belgrado all’età di 17 anni.

Sharif sta cercando di ripetere le sue titaniche imprese contro lo United in questa stagione, dato che il club moldavo ha segnato un’inaspettata vittoria in trasferta per 2-1 sul Real Madrid in Champions League la scorsa stagione. Nel girone E anche il centrocampista tornerà al Manchester Davide Silvaentrato in Sociedad nel 2020 dopo un contratto di grande successo al Manchester City.

Nel frattempo, l’Arsenal gareggerà nel Gruppo A insieme a PSV Eindhoven, Bodeaux/Glimt e FC Zurigo.

Il pareggio significa che Van Nistelrooy tornerà ad affrontare l’Arsenal dopo aver goduto di una forte concorrenza durante i suoi cinque anni da giocatore dello United, che ha raggiunto il culmine quando ha sbagliato un rigore contro l’Arsenal nel 2003, un evento importante nel nord di Londra. Stagione invincibile.

Altrove, Jose Mourinho affronterà di nuovo Manuel Pellegrini quando la squadra vincitrice del campionato della Conferenza della Roma affronterà il Real Betis nel Gruppo C. Mourinho ha sostituito Pellegrini a Madrid nel 2010, e da allora i due si sono scontrati, nella Liga e quando il giocatore del Chelsea di Mourinho ha superato Pellegrini. Il Manchester City ha vinto il titolo di Premier League nel 2015.

La fase a gironi della European League per questa stagione si svolgerà dall’8 settembre al 3 novembre, terminando settimane prima dell’inizio della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Le fasi a eliminazione diretta inizieranno il 16 febbraio 2023 e la finale si svolgerà alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, il 31 maggio 2023.

Gruppo A: Arsenal (Inghilterra), PSV Eindhoven (Paesi Bassi), Bodo / Glimt (Norvegia), FC Zurigo (Svizzera).

Gruppo B: Dynamo Kyiv (Ucraina), Rennes (Francia), Fenerbahce (Turchia), AEK Larnaca (Cipro).

Girone C: Roma (Italia), Ludogorets (Bulgaria), Real Betis (Spagna), Helsinki (Finlandia).

Gruppo D: Braga (Portogallo), Malmö (Svezia), Union Berlin (Germania), St. Gilois (Belgio)

Gruppo E: Manchester United (Inghilterra), Real Sociedad (Spagna), Sherif Tiraspol (Moldavia), Omonia (Cipro).

Gruppo F: Lazio (Italia), Feyenoord (Paesi Bassi), Midtjelland (Danimarca), Sturm Graz (Austria).

Gruppo G: Olympiacos (Grecia), Karabagh (Azerbaigian), SC Freiburg (Germania, Nantes (Francia).

Gruppo H: Stella Rossa Belgrado (Serbia), Monaco (Francia), Ferencvaros (Ungheria), Trabzonspor (Turchia).