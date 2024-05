Sospetto arrestato nell’aggressione a New York contro l’attore Steve Buscemi. Ecco cosa sappiamo.

New York – Più di una settimana dopo l’attore Steve Buscemi è stato preso a pugni In un apparente attacco casuale a New York City, venerdì la polizia ha arrestato un sospetto in relazione al caso.

Fonti della polizia hanno detto alla CBS di New York che il cinquantenne Clifton Williams, che la polizia stava cercando almeno da lunedì, è entrato nel decimo distretto di Chelsea per presentare una denuncia di proprietà rubata venerdì pomeriggio. Quando gli agenti gli hanno preso la carta d’identità, lo hanno riconosciuto e arrestato.

Clifton Williams è stato arrestato in due attacchi, incluso l’attacco a Steve Buscemi

Williams deve affrontare due capi d’accusa di aggressione. Uno è un reato minore, tuttavia Attacco a Buscemi È stato classificato come reato perché ha 66 anni, rendendolo un cittadino anziano agli occhi della legge.

La polizia dice che intorno alle 11:30 dell’8 maggio, Williams ha preso a pugni casualmente un uomo di 22 anni sulla Third Avenue, vicino alla 16th Street.

Meno di 10 minuti dopo, Williams avrebbe preso a pugni Buscemi mentre camminava sulla Third Avenue vicino alla 27th Street.

Video esclusivo ottenuto da CBS New York Mostrava l’attore, noto per i suoi ruoli in “Boardwalk Empire” e “Fargo”, che camminava verso sud sulla Terza Avenue e cercava di salutare qualcuno prima di attraversare la strada. Williams ha dato un pugno a Buscemi pochi istanti dopo, ha detto la polizia.

Un ulteriore video mostrava Williams parlare da solo mentre camminava verso nord sulla Terza Avenue, pochi istanti prima dell’attacco non provocato.

Buscemi, originario di Brooklyn e Ex pompiere dell’FDNYÈ stato portato al Bellevue Hospital a causa di lividi, gonfiore e sanguinamento all’occhio sinistro. È stato rilasciato, ma giorni dopo ha rifiutato di essere intervistato dalla telecamera.

La polizia di New York indaga su ulteriori aggressioni nel 2024

Le aggressioni criminali a New York City sono state… Un aumento del 15% da inizio annoI reati di aggressione sono aumentati di circa il 7%.

“Stiamo assistendo a un aumento, che ovviamente è spaventoso per tutti noi, ma ciò non significa che questa tendenza continuerà”, ha detto a CBS New York Rich Esposito, ex commissario della polizia di New York.

A marzo è toccato all’attore Michael Stuhlbarg, co-protagonista di Buscemi in “Boardwalk Empire”. Attacca in modo casuale Mentre correvo nell’Upper East Side.

L’attore era Rick Moranis Attacca in modo casuale Nell’Upper West Side nel 2020

Altre notizie sulla CBS