Soyuz navicella ISS molle attaccate alla perdita di refrigerante

Cnn

—



Una missione spaziale pianificata dall’agenzia spaziale russa Roscosmos è stata interrotta in seguito alla scoperta di una perdita di refrigerante dalla navicella spaziale Soyuz MS-22 attualmente attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Rob Navias della NASA, parlando in una trasmissione televisiva della NASA mercoledì sera, l’ha definita una fuga “molto significativa”. Le immagini in diretta durante la trasmissione hanno mostrato perdite di fluido dalla Soyuz. Navias ha detto che la fuoriuscita è avvenuta intorno alle 19:45 di mercoledì.

La navicella spaziale Soyuz è attraccata nella sezione russa della stazione spaziale. Si sospetta che il circuito di raffreddamento del radiatore esterno della Soyuz sia la fonte della perdita, un gradino Aggiornamento Giovedì pomeriggio dalla NASA.

L’equipaggio è al sicuro e tutti i sistemi della stazione spaziale e della nave funzionano normalmente, ha affermato Roscosmos in una dichiarazione in lingua russa su Twitter giovedì mattina. (La CNN ha tradotto il rapporto.) Navias ha anche affermato che gli astronauti all’interno della stazione spaziale “non erano in pericolo”.

Secondo Roscosmos, “l’equipaggio ha riferito che il dispositivo di allarme del sistema diagnostico della nave aveva funzionato male, indicando una diminuzione della pressione nel sistema di raffreddamento”. “Un’ispezione visiva ha confermato la perdita, dopo di che è stata presa la decisione di interrompere ulteriori operazioni del veicolo pianificate dai membri dell’equipaggio dell’ala russa della ISS Sergei Prokofiev e Dmitry Betlin”.

La cosmonauta russa Anna Kikhina ha utilizzato una telecamera sul modulo russo Nauka sulla stazione spaziale per “fotografare e filmare la superficie esterna del veicolo spaziale”, secondo Roscosmos. “I dati sono stati rispediti sulla Terra e gli esperti hanno già iniziato ad analizzare le immagini”.

I manager russi hanno esaminato i dati e si sono consultati con “sia manager che ingegneri della NASA”, nonché esperti esterni, ha affermato Navias.

La NASA ha affermato che continuerà a raccogliere ulteriori informazioni sulla perdita.

“Sono in corso piani per un’ulteriore esplorazione dell’esterno della Soyuz utilizzando il braccio robotico Canadarm2 della stazione”, secondo una dichiarazione Aggiornamento della NASA.

La Soyuz MS-22 ha trasportato l’astronauta della NASA Frank Rubio e due cosmonauti russi alla stazione spaziale il 21 settembre e dovrebbe riportarli sulla Terra a fine marzo.

Gli astronauti Rubio e Josh Cassada sono programmati per una passeggiata spaziale della NASA per installare un pannello solare fuori dalla stazione spaziale lunedì. Nel frattempo, la passeggiata spaziale russa prevista per il 21 dicembre è stata rinviata a tempo indeterminato.