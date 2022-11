S&P 500 vola nell’ultima ora di trading, Dow salta più di 200 punti

L’S&P 500 è salito nel pomeriggio di venerdì, quando gli investitori hanno valutato il linguaggio più duro degli oratori della Fed e hanno riflettuto sui recenti rapporti sugli utili.

L’indice di mercato generale è salito dello 0,6%, dopo aver oscillato al di sopra della linea piatta per gran parte della giornata. Il Dow Jones Industrial Average è salito di 215 punti, o dello 0,6%, mentre il Nasdaq Composite è salito dello 0,1%.

Tutte le principali medie sono in pieno svolgimento per settimane ribassiste: il Dow e l’S&P sono inferiori di meno dell’1% alla linea piatta, mentre il Nasdaq è inferiore dell’1,8%. Tutti e tre gli indicatori sono positivi per questo mese.

L’S&P 500 e il Nasdaq hanno rinunciato a un rally precedente poiché gli investitori hanno iniziato a ripristinare dopo diversi aumenti nell’ultima settimana, a partire dalla lettura dell’IPC di ottobre. Stephanie Lang, chief investment officer di Homerich Berg, ha affermato che questa settimana è contrassegnata da una “visione del ritorno alla realtà”.

Ha detto: “Dopo l’impennata derivante dalla lettura dell’IPC migliore del previsto, il mercato digerisce i dati attuali, riportando le cose alla realtà”. “Il rally dopo la lettura dell’IPC non riteniamo sia stato giustificato dai fondamentali… Anche i prezzi di mercato sono in fase di atterraggio morbido qui, cosa che non pensiamo sia probabile che accada. Quindi, quando senti i funzionari della Fed uscire e ribadire la loro posizione secondo cui stai iniziando a vedere il mercato adeguarsi Tuttavia.