SpaceX dovrebbe salvare la Stazione Spaziale Internazionale, non gettarla nell’oceano

Lo hanno chiesto due ex leader dell’agenzia spaziale Stazione Spaziale Internazionale preservarlo per le generazioni future in una lettera aperta pubblicata all’inizio di questo mese. Il lancio di SpaceX è attualmente previsto La stazione sarà cancellata entro il 2030 In una deorbita controllata, che è un modo tecnico per dirlo, accadrà proprio questo La Stazione Spaziale Internazionale si scontra con l’oceano. La NASA sta pagando 843 milioni di dollari alla compagnia spaziale privata di Elon Musk per portare a termine questa missione.

L’ex amministratore della NASA Michael Griffin e l’ex direttore generale dell’ESA Jean-Jacques Dordain ritengono che la Stazione Spaziale Internazionale non dovrebbe essere demolita a causa del tempo e delle risorse. Fusione nella sua costruzione. La coppia ha dichiarato che il costo della stazione è di 100 miliardi di dollari. La loro lettera aperta Novità sullo spazio Hanno individuato l’alternativa:

Come professionisti spaziali di lunga data che hanno lavorato insieme da varie posizioni presso l’ESA e la NASA alla riprogettazione, all’assemblaggio e al funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale, siamo pienamente d’accordo sull’obiettivo di cessare le operazioni della ISS alla fine del decennio, ma crediamo che la sua distruzione sarebbe una perdita irreversibile, utile per il futuro. Proponiamo invece di preservare il valore della ISS collocandola in un’orbita più alta in modo che le generazioni future possano determinare come utilizzare al meglio le 450 tonnellate di hardware già nello spazio. Riteniamo che la Stazione Spaziale Internazionale fornirà il mezzo kiloton di risorse spaziali più economico a cui l’umanità avrà mai accesso.

Più nello specifico, l’idea è quella di utilizzare il lander americano di SpaceX per spingere la Stazione Spaziale Internazionale in un’orbita più alta. Non c’è alcuna indicazione chiara sull’uso che potrà fare della stazione, ma questa decisione non spetterà a questa generazione. La NASA sta andando avanti con obiettivi più ambiziosi per la prossima stazione spaziale Gateway. La nuova struttura sarà stabilizzata nell’orbita lunare e supportata programma Artemis, Un progetto di esplorazione lunare con equipaggio implementato dalla NASA.

Alla Stazione Spaziale Internazionale restano solo sei anni di vita, ma… Non sarà senza incidenti. Ci sono altri due astronauti Attualmente bloccato in stazione Oltre al tipico equipaggio permanente perché la nuova navicella spaziale della Boeing è piena di insetti. L’equipaggio di prova dello Starliner rimarrà a bordo della ISS finché gli ingegneri sulla Terra non analizzeranno i dati, testeranno le riparazioni e si sentiranno abbastanza sicuri che il veicolo possa tornare sulla Terra in sicurezza.