SpaceX è riuscita a riportare quattro astronauti dalla Stazione Spaziale Internazionale

Quattro astronauti sono tornati con successo sulla Terra nella navicella spaziale SpaceX Crew Dragon oggi, terminando così il loro soggiorno di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Dopo aver lasciato la Stazione Spaziale Internazionale giovedì mattina prestol’equipaggio si è immerso nell’atmosfera terrestre prima di cadere sotto i paracadute al largo della costa della Florida alle 00:43 ET.

A bordo della Crew Dragon c’erano tre astronauti della NASA – Tom Marshburn, Raja Chari e Kayla Baron – oltre all’astronauta tedesco Matthias Maurer dell’Agenzia spaziale europea. Gli astronauti, nell’ambito di una missione chiamata Crew-3, sono stati lanciati nello spazio sullo stesso Crew Dragon a novembre. Da quando sono attraccati alla Stazione Spaziale Internazionale, hanno vissuto e lavorato nel laboratorio orbitante, eseguendo esperimenti scientifici e mantenendo la stazione attraverso passeggiate spaziali.

Anche gli astronauti dell’Equipaggio-3 hanno avuto un soggiorno movimentato nello spazio. Poco dopo il loro arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale, la Russia ha distrutto uno dei suoi satelliti con un missile terrestre, Crea una nuvola di detriti che inizialmente minacciava Sicurezza della stazione spaziale. Immediatamente dopo la distruzione del satellite, l’equipaggio di 3 persone e i cosmonauti russi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale hanno dovuto rifugiarsi all’interno della loro navicella spaziale nel caso in cui i detriti risultanti distruggessero la stazione spaziale e dovessero fuggire velocemente. Fortunatamente per i residenti della stazione, i detriti non hanno danneggiato la ISS e l’equipaggio è stato in grado di tornare a un normale programma di lavoro.

Pochi mesi dopo quell’incidente, la Russia ha invaso l’Ucraina, aumentando le tensioni sul campo tra Stati Uniti e Russia. Ciò ha spinto molti a mettere in dubbio la stabilità La partnership della Stazione Spaziale Internazionale tra la NASA e la RussiaLa compagnia spaziale statale Roscosmos e si temeva che le operazioni a bordo della stazione spaziale potessero essere influenzate. Alla fine, gli astronauti dell’equipaggio 3 hanno continuato il loro lavoro come previsto con i loro colleghi russi e hanno accolto nella stazione un nuovo equipaggio di cosmonauti russi a marzo. Mentre il capo di Roscosmo era, Dmitry Rogozin, continua a suggerire su Una possibile fine dell’accordo con la Stazione Spaziale Internazionale Russal’amministratore della NASA Bill Nelson ha assicurato al Congresso il 3 maggio che gli affari come al solito a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e che la Russia non si è ancora ritirata dalla partnership.

Il ritorno sicuro di Crew-3 segna la fine di un’altra missione spaziale umana di routine verso la Stazione Spaziale Internazionale sia per SpaceX che per la NASA. SpaceX ha un contratto con la NASA per inviare periodicamente astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale, Parte di un’iniziativa chiamata Commercial Crew Program. La missione Crew-3 è stata la terza missione operativa di SpaceX alla Stazione Spaziale Internazionale per la NASA, nonché l’ottava volta che la compagnia ha lanciato astronauti nello spazio.

Ora che Crew-3 è tornato al sicuro sulla Terra, la prossima missione SpaceX e NASA inizierà sul serio. Il 27 aprile tre astronauti della Nasa e un astronauta italiano Con l’Agenzia Spaziale Europea lanciata sulla Stazione Spaziale Internazionale su un altro volo Crew Dragon, parte della missione Crew-4 di SpaceX. Gli astronauti dell’equipaggio 3 erano a bordo per accoglierli e aiutarli a introdurli alla Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti dell’equipaggio 4 dovrebbero rimanere sulla Stazione Spaziale Internazionale fino all’autunno.