SpaceX Falcon 9 è stato lanciato per la tredicesima volta, stabilendo un record per il riutilizzo

SpaceX ha lanciato uno dei suoi razzi Falcon 9 per la tredicesima volta oggi (17 giugno), stabilendo un nuovo record per il riutilizzo.

le due fasi Falco 9 È decollato dal Kennedy Space Center della NASA in Florida oggi alle 12:09 EDT (1609 GMT), con 53 SpaceX a bordo. collegamento stellare Satelliti Internet in orbita. fu il primo a farlo Tre lanci di missili in tre giorni Da tre diverse piattaforme SpaceX prevede di ritirarsi.

I 53 satelliti sono stati schierati in orbita terrestre bassa circa 15,5 minuti dopo il lancio, come previsto. Ma c’era del lavoro anche prima: circa 8,5 minuti dopo il decollo, il primo stadio del Falcon 9 è sceso sulla Terra per un atterraggio verticale su SpaceX La nave drone A Shortfall of Gravitas, che era di stanza nell’Oceano Atlantico al largo della costa della Florida.

Imparentato: La megacostellazione Starlink di SpaceX viene lanciata in immagini

La prima fase di SpaceX Falcon 9 a bordo del drone A Shortfall of Gravitas si svolgerà poco dopo il suo tredicesimo touchdown, il 17 giugno 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Questo è stato il tredicesimo lancio e atterraggio del primo stadio del Falcon 9, stabilendo un nuovo record per il riutilizzo di SpaceX. La spinta in precedenza ha aiutato a posizionare un satellite GPS, un satellite per le comunicazioni turco e un assortimento di veicoli spaziali nella missione “rideshare” Transporter 2 e nove lotti di Starlink, secondo Descrizione della missione SpaceX (Si apre in una nuova scheda).

Questo aggiornamento completo è una priorità enorme per SpaceX e il suo fondatore e CEO miliardario, Elon Musk. Musk ha ripetutamente affermato che il riutilizzo rapido e completo è la svolta chiave che consentirà all’umanità di stabilirsi su Marte e raggiungere una varietà di altre ambiziose imprese di volo spaziale.

Starlink è la costellazione di satelliti Internet di SpaceX. L’azienda è ora lanciata Più di 2.700 veicoli Starlink in orbita (Si apre in una nuova scheda)e il numero continuerà ad aumentare in futuro; La versione di prossima generazione della rete può eventualmente consistere in Fino a 30.000 satelliti (Si apre in una nuova scheda).

La missione di oggi è iniziata con un razzo a tre braccia pianificato per SpaceX, che prevede anche di lanciare un satellite radar dell’esercito tedesco sabato mattina (18 giugno) e un satellite per comunicazioni commerciali all’inizio di domenica (19 giugno).

Questo intenso tratto di 36 ore continuerà in un anno molto impegnativo per SpaceX. La compagnia ha già lanciato 24 missioni nel 2022, 15 delle quali per i voli Starlink.

Nota dell’editore: questa storia è stata aggiornata alle 12:30 EDT (1630 GMT) del 17 giugno con notizie di decolli e atterraggi di missili e del successo del dispiegamento di satelliti.

Mike Wall è l’autore di “All’estero (Si apre in una nuova scheda)Book (Great Grand Publishing House, 2018; illustrato da Carl Tate), un libro sulla ricerca degli extraterrestri. Seguilo su Twitter Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda). Seguici su Twitter Incorpora il tweet (Si apre in una nuova scheda) o acceso Facebook (Si apre in una nuova scheda).