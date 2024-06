SpaceX Falcon Heavy lancerà il satellite NOAA

Il razzo Falcon Heavy di SpaceX lancia la missione sull’asteroide Psyche della NASA Un razzo SpaceX Falcon Heavy ha lanciato venerdì la navicella spaziale Psyche della NASA dal Kennedy Space Center in Florida. NASA

È tempo di far emergere i grandi motori. Quelli sulla Space Coast saranno nelle vicinanze per goderselo.

Non uno, ma tre razzi del primo stadio Falcon 9 che compongono il Falcon Heavy dovrebbero esplodere fianco a fianco nei cieli della Florida questa settimana per portare in orbita un satellite meteorologico.

È passato molto tempo dall’ultima volta che la Florida ha visto questo spettacolo: due aerei Falcon 9 che supportano il razzo principale con il compito di trasportare il secondo stadio e il carico utile nello spazio. Il razzo Falcon Heavy è salito l’ultima volta nei cieli della Florida alla fine di dicembre dal Pad 39A del Kennedy Space Center, trasportando lo spazioplano segreto della Space Force noto come X-37B. L’unico altro lancio simile da allora è stato il razzo a tre nuclei ULA Delta IV Heavy, che trasportava un carico utile per il National Reconnaissance Office in aprile da Cape Canaveral.

Perché è necessario Falcon Heavy per questo lancio?

Un carico utile maggiore richiede più potenza e, mentre la NOAA e la NASA si preparano a lanciare il satellite meteorologico GOES-U martedì 25 giugno, avevano bisogno di un razzo più grande. Le dimensioni del satellite sono simili a quelle di un piccolo autobus scolastico, quindi verrà utilizzato uno dei razzi più pesanti. Entra nel Falcon Heavy.

Quando sarà la prossima uscita in Florida? C’è un lancio oggi? Il prossimo programma di lancio di razzi di SpaceX, NASA e ULA in Florida

Razzi SpaceX Space Coast: Falcon Heavy contro Falcon 9

In poche parole, il Falcon Heavy è costituito dai tre primi stadi dei razzi Falcon 9, che insieme forniscono una portanza tre volte superiore. Il centro del Falcon 9 è completamente carico con il secondo stadio del razzo e il carico utile sopra di esso. Il carico utile, in questo caso un satellite NOAA, è racchiuso in un guscio per proteggerlo nel suo viaggio nello spazio.

In confronto, il razzo Falcon 9 che lancia le missioni Starlink è un razzo. Solo uno di questi razzi singoli ha un’altezza della torretta di 229,6 piedi con il secondo stadio e un diametro di 12 piedi.

Con tre razzi Falcon 9, il mostro Falcon Heavy si trova alla stessa altezza. Tuttavia, è molto più largo, raggiungendo una larghezza di 39,9 piedi, che equivale a circa tre auto parcheggiate, paraurti contro paraurti.

Secondo SpaceX, il Falcon Heavy ha effettuato nove lanci, 17 atterraggi di booster e 14 rivoli di booster.

Il primo Falcon Heavy di successo ha preso il volo nel febbraio 2018, trasportando una Tesla Roadster rossa come carico utile, insieme a un manichino soprannominato “Starman” – che era adornato con una tuta spaziale SpaceX.

Spinta Falcon Heavy: quanto è potente questo razzo?

Tre razzi Falcon 9, ciascuno contenente nove motori Merlin, conferiscono al Falcon Heavy la potenza di 27 motori Merlin al decollo. Ciascuno di questi 27 motori fornisce 190.000 libbre di spinta. Secondo SpaceX, questa forza fornisce una spinta totale di cinque milioni di libbre.

SpaceX afferma che il Falcon Heavy può sollevare un peso simile a un 737, insieme a tutto il carburante, il carico e i passeggeri, e mettere quel peso in orbita.

Atterraggio del booster pesante Space X Falcon

SpaceX recupererà i booster del Falcon 9. Se seguiranno le procedure di volo precedenti, i due booster atterreranno sul sito di atterraggio di Cape Canaveral, creando un doppio boom sonico. Se SpaceX continua la routine dei precedenti voli del Falcon Heavy, il nucleo del Falcon 9 si disintegrerà sull’oceano dopo aver completato la sua missione.

Far atterrare i tre booster si è rivelato un compito difficile. Mentre un core booster è atterrato su un drone nell’Oceano Atlantico nel 2019, SpaceX non è riuscita a riportarlo in porto.

Preparati ai pesanti boom sonici del Falcon

Quando i due booster atterreranno sui siti di atterraggio 1 e 2 di SpaceX sulla costa di Cape Canaveral, si sentiranno due boom sonici sulla Space Coast. Quando i booster ritornano sulla Terra, si muovono più velocemente della velocità del suono. Questo a sua volta rompe la barriera del suono, producendo un suono simile a un forte tuono.

I boom sonici arriveranno quando i booster atterreranno effettivamente, il che può creare confusione. La fisica spiega semplicemente questa situazione: la luce viaggia più velocemente del suono. I booster che ritornano saranno visti prima che si senta il boom sonico.

Può essere uno spettacolo incredibile, soprattutto se nessuno lo ha mai visto prima, poiché i booster sembrano atterrare silenziosamente prima che si senta un forte suono tremante.

Quando verrà lanciato SpaceX Falcon Heavy?

Martedì, se il tempo lo permette sulla Space Coast, il Falcon Heavy decollerà dal Pad 39A del Kennedy Space Center, portando in orbita il satellite NOAA/NASA GOES-U.

GOES-U è il più recente satellite meteorologico della NOAA, che promette di continuare a monitorare gli uragani. I satelliti per il monitoraggio meteorologico, come la serie GOES, sono importanti per le località che sperimentano questi eventi meteorologici estremi, come la Florida.

GOES-U fornirà preziose osservazioni dall’alto per monitorare gli uragani mentre si formano. “Li conosciamo grazie ai satelliti GOES. Si trovano sopra l’equatore a circa 22.000 miglia sopra la Terra e osservano costantemente”, ha detto a FLORIDA TODAY lo scienziato del programma NOAA Dan Lindsay.

Assicurati di seguire il team spaziale FLORIDA TODAY per gli ultimi aggiornamenti dalla Space Coast.

Brooke Edwards è una corrispondente satellitare di Florida Today. Chiamala bedwards@floridatoday.com Oppure il dieci: @prokovstars.