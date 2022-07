SpaceX ha appena battuto il record di lancio annuale di Falcon 9 ed è solo luglio

Questo pomeriggio, SpaceX ha lanciato con successo la sua 32a missione Falcon 9 per il 2022, battendo ufficialmente il record dell’azienda per lanci orbitali condotti in un anno. E poiché è solo luglio, c’è ancora tempo per l’anno per spingere quel record in alto.

SpaceX ha costantemente aumentato la sua cadenza di lancio ogni anno, a parte il calo nel 2019. Per il 2021, l’azienda ha effettuato 31 lanci, il massimo che abbia mai fatto, rendendo SpaceX anche il più prolifico fornitore di lanci negli Stati Uniti fino ad oggi.

All’inizio del 2022, SpaceX ha fissato un obiettivo incredibilmente ambizioso per lanciare 52 missioni Durante tutto l’anno. Il numero è stato rivelato da un comitato consultivo di sicurezza della NASA a gennaio, con una parola di cautela sul fatto che SpaceX deve sforzarsi di mantenere la sicurezza in mezzo al ritmo crescente. “La NASA e SpaceX devono essere vigili durante il 2022 in modo da non essere vittime del loro successo”, ha affermato durante la riunione di gennaio Sandy Magnus, ex astronauta della NASA e membro del Comitato consultivo per la sicurezza spaziale della NASA.

Manca ancora molto anno

Ma finora, SpaceX è rimasto fedele al suo programma, con nient’altro che missioni senza soluzione di continuità quest’anno. Ironia della sorte, SpaceX inizialmente sperava di lanciare le missioni di giovedì, ma ha sospeso il conto alla rovescia poco dopo l’inizio dell’aborto meno di un minuto prima del decollo. È stato un raro aborto spontaneo per SpaceX, che non ha dovuto interrompere il conto alla rovescia per diversi mesi a causa di un problema tecnico. L’azienda è riuscita a prendere il volo oggi, però, dopo un continuo conto alla rovescia.

Un fattore importante che consente un fitto programma di lancio è che, nella maggior parte dei lanci di SpaceX quest’anno, SpaceX funge da cliente. L’azienda utilizza questi lanci per portare online la massiccia costellazione di Starlink dallo spazio, sollevando costellazioni fino a 53 satelliti contemporaneamente (sebbene i numeri varino da lancio a lancio). Il volo di oggi dalla base della forza spaziale di Vandenberg in California ha aggiunto 46 satelliti Starlink. L’azienda attualmente ha Quasi 2.600 satelliti Starlink sono in orbita.

Anche senza il lancio di Starlink, SpaceX aveva molti altri compiti per tenere occupata l’azienda. Grazie alla partnership con la NASA, SpaceX invia periodicamente capsule Dragon – che trasportano merci e persone – alla Stazione Spaziale Internazionale. L’azienda ha anche missioni portanti, in cui molti piccoli satelliti sono raggruppati e schierati durante un’unica missione. Tutto ciò, oltre ai clienti commerciali di SpaceX e ai lanci del Dipartimento della Difesa, creano un manifesto impegnativo.

Quasi tutti i razzi SpaceX Falcon 9 lanciati quest’anno sono stati veicoli lanciati in precedenza, poiché l’azienda continua a perfezionare l’atterraggio e il riutilizzo dei suoi razzi. SpaceX sta lavorando esclusivamente sulla versione Block 5 di Falcon 9, che è stata ottimizzata per il riutilizzo. Il razzo di oggi è atterrato con successo su una delle navi senza pilota di SpaceX dopo il decollo, segnando un atterraggio totale di 125 per il razzo Falcon 9 della compagnia.

Ora che SpaceX ha battuto il proprio record, l’azienda sta ancora andando avanti a tutto vapore. C’è un’altra missione prevista per domenica 24 luglio dalla Florida, per lanciare un altro set di satelliti Starlink.