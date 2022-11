SpaceX ha lanciato in mare il satellite per comunicazioni Hotbird 13G, un missile terrestre

SpaceX ha lanciato un satellite per le comunicazioni in orbita e ha fatto atterrare in mare un razzo di una nave all’inizio di giovedì (3 novembre).

un Falco 9 Un razzo che trasportava il satellite Hotbird 13G di Eutelsat è decollato da Cape Canaveral, in Florida forza spaziale Giovedì stazione alle 1:22 EDT (0522 GMT).

Il primo stadio del Falcon 9 è tornato sulla Terra poco meno di nove minuti dopo, atterrando come previsto a bordo di un drone SpaceX, che era di stanza nell’Oceano Atlantico.

Il 3 novembre 2022 il satellite Hotbird 13G di Eutelsat decolla dallo stadio superiore di un razzo SpaceX Falcon 9. (Credito immagine: SpaceX)

Questo è stato il settimo lancio e atterraggio per questo primissimo stadio.

“Il primo stadio booster Falcon 9 a supporto di questa missione ha già lanciato CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25 e una missione Starlink”, SpaceX ha scritto nel descrivere la missione pre-lancio (Si apre in una nuova scheda). (L’equipaggio 3 e l’equipaggio-4 erano missioni di astronauti Stazione Spaziale Internazionalee il CRS-22 e il CRS-25 erano voli cargo senza pilota verso il laboratorio orbitante.)

Nel frattempo, Hotbird 13G ha continuato a sorvolare lo stadio superiore del Falcon 9, che ha dispiegato il satellite in orbita di trasferimento geosincrono nei tempi previsti, circa 36 minuti dopo il decollo.

L’Hotbird 13G è costruito da Airbus Defence and Space e sarà gestito dalla società di telecomunicazioni con sede in Francia Eutelsat. Il satellite alla fine si stabilirà in orbita geostazionaria, a circa 22.300 miglia (35.900 chilometri) sopra il nostro pianeta.

L’Hotbird 13G si unirà al suo gemello Hotbird 13F, lanciato in quella zona di spazio cosmico a bordo del Falcon 9 il mese scorso. I due veicoli spaziali sostituiranno tre dei satelliti esistenti di Hotbird e si assumeranno una grande responsabilità.

La famiglia di satelliti Hotbird costituisce “uno dei più grandi sistemi di trasmissione d’Europa, che fornisce 1.000 canali TV a oltre 160 milioni di case TV in Europa, Nord Africa e Medio Oriente”. I rappresentanti di Eutelsat hanno scritto (Si apre in una nuova scheda).

Il lancio di Hotbird 13G è stato il secondo di SpaceX dalla costa spaziale della Florida in circa due giorni. Martedì (1 novembre), Elon Musk’s Company Lanciata la missione USSF-44 per la US Space Force dal Kennedy Space Center della NASA.

USSF-44 ha utilizzato a Falco Pesante Rocket, il più potente lanciatore che vola oggi. È stata la quarta missione in assoluto per il Falcon Heavy e la prima da giugno 2019.

Nota del redattore: questa storia è stata aggiornata alle 2 del mattino ET del 3 novembre con la notizia di un lancio riuscito, un atterraggio di razzi e un dispiegamento di satelliti.