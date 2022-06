SpaceX inizia a impilare la torre di lancio della Florida Starship

SpaceX ha iniziato ad accumulare la prima torre di lancio di Starship in Florida.

Meno di sei mesi dopo che la società ha ripreso i lavori sulla piattaforma di lancio Starship situata a poche centinaia di metri dalle attuali strutture di lancio Falcon presso la piattaforma LC-39A del Kennedy Space Center della NASA, una nuova massiccia torre di lancio sta iniziando a prendere forma. Una volta raggiunta la sua altezza finale, questa torre diventerà il secondo edificio legato ai razzi più alto della costa orientale, essendo stata superata solo dall’iconico e imponente edificio della NASA Vehicle Assembly Building (VAB).

Potrebbe anche raggiungere quell’altezza molto presto.

Per le strutture del Pad 39A di Starship, SpaceX affronta la sfida unica di organizzare un’importante operazione di costruzione in uno dei siti di lancio più attivi e importanti degli Stati Uniti. Solo nella prima metà del 2022, l’LC-39A è sulla buona strada per supportare 10 lanci del Falcon 9, il che impone vincoli unici alla costruzione della piattaforma del veicolo spaziale adiacente. In risposta parziale a tali sfide, Come discusso in precedenza su TeslaratiSpaceX ha preso lezioni da Starbase, in Texas, e ha migliorato il processo di assemblaggio di una serie di componenti del pad per ridurre la quantità di lavoro che deve essere svolto sul pad stesso.

Per la prima torre di lancio, SpaceX e i suoi appaltatori si sono mossi a una velocità eccezionale e hanno impiegato più di tre mesi dall’inizio dei lavori sulla prima sezione prefabbricata che impilava lo scafo alla sua piena altezza di circa 146 metri (~480 piedi). Ciascuna delle nove sezioni era fondamentalmente spoglio, tuttavia, riducendo la quantità di lavoro prima dell’accatastamento, ma complicando e aumentando la quantità di lavoro successivo necessaria per trasformare la torre in qualcosa di utile. Per la prima torre di lancio di Starship in Florida, SpaceX ha impiegato più di tre mesi per assemblare e attrezzare meticolosamente le prime sei parti delle nove torri prefabbricate. Prima prima pila.

Le sezioni SpaceX hanno iniziato a impilarsi il 21 giugno e contengono già una varietà di corrimano, vani per ascensori, porte, passerelle, punti solidi, impianti idraulici e altro ancora. Mentre ogni sezione e tutti gli impianti idraulici e gli apparecchi accorciati dovranno essere collegati dopo ogni pila, questo processo dovrebbe essere molto più semplice e veloce rispetto ai metodi utilizzati da SpaceX nel Texas meridionale. Fuori sede, SpaceX sta anche facendo ottimi progressi nell’assemblare la piattaforma di lancio orbitale che sembra una torta e parti dei tre giganteschi bracci che alla fine si attaccheranno alla prima torre di lancio in Florida dell’astronave: due per sollevare e catturare razzi e un terzo per stabilizzare e fare rifornimento la navicella spaziale.

Proprio come le parti della torretta, ci sono buone probabilità che questi componenti della Florida siano più vicini al completamento rispetto ai loro fratelli del Texas quando finalmente si dirigeranno verso la rampa di lancio per l’installazione. Inoltre, se l’esperienza di SpaceX in Texas è rappresentativa, la prima torre di lancio di Starship in Florida potrebbe raggiungere la sua piena altezza tra pochi mesi.

Affinché la torretta sia veramente completa, SpaceX dovrebbe finire e installare tre bracci e collegare uno di questi bracci alla fornitura a terra di gas e combustibili per veicoli spaziali su Pad 39A. Dal momento che il 39A non ha mai avuto bisogno di metano, il carburante preferito dalla Starship, la mossa richiederebbe anche l’installazione e l’attivazione di un nuovo parco serbatoi e sistemi idraulici in grado di immagazzinare, “sottoraffreddare” rapidamente e distribuire almeno mille tonnellate (~ 2,2 milioni di libbre) di metano liquido (LCH4). Starbase Florida sta facendo grandi progressi, ma c’è ancora una notevole quantità di lavoro in corso tra SpaceX e la preparazione per il lancio.

