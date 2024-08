SpaceX lancia 21 satelliti Starlink, ma il primo stadio del razzo si schianta su una piattaforma di atterraggio

L’immagine mostra il percorso infuocato di un razzo Falcon 9 lanciato dalla Florida mercoledì scorso con a bordo 21 satelliti Internet Starlink. Da questa prospettiva, il razzo sembra sporgersi sopra la luna e, all’orizzonte, si trova la rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center, dove un altro razzo Falcon 9 è pronto al lancio per spingere l’equipaggio Polaris Dawn nello spazio in una missione noleggiata privatamente con il prima passeggiata spaziale non governativa. Il volo Starlink è stato autorizzato al lancio dopo che Polaris Down è rimasto a terra a causa del maltempo previsto nell’area di atterraggio dell’equipaggio.

Michael Caine/Volo spaziale adesso