SpaceX lancia diversi satelliti per NRO dalla base spaziale di Vandenberg – SpaceFlightNow

SpaceX ha lanciato venerdì sera una missione di sicurezza nazionale per conto del National Reconnaissance Office (NRO) degli Stati Uniti dalla base spaziale di Vandenberg. L’agenzia di spionaggio ha descritto la missione segreta come “il secondo lancio dell’architettura dispiegata di NRO, che fornisce servizi ISR ​​(intelligence, sorveglianza e ricognizione) critici nello spazio alla nazione”.

Il razzo Falcon 9 che supporta questa missione è decollato dallo Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) all’apertura di una finestra di due ore, alle 20:14 PST (23:14 EDT, 03:14 UTC).

Il razzo booster del primo stadio Falcon 9 che supporta questa missione, numero di coda B1081 nella flotta SpaceX, è decollato per l’ottava volta. Le sue missioni precedenti includevano il lancio della missione astronauta Crew-7 sulla Stazione Spaziale Internazionale, due satelliti per il monitoraggio del clima (PACE della NASA e EarthCARE dell’ESA) e due voli Starlink.

Poco più di otto minuti dopo il decollo, il B1081 è atterrato con il drone che diceva: “Certo che ti amo ancora”. Questo è stato il 95° e il 326° atterraggio di OCISLY fino ad oggi.

L’architettura proliferante cresce

Questa missione è stata il secondo lancio dei cosiddetti “proliferatori ingegneristici” della NRO, dopo il lancio della missione NROL-146 a maggio. I rapporti di Reuters all’inizio di quest’anno indicavano che questi satelliti sono basati sul bus satellitare Starshield che SpaceX ha costruito in collaborazione con Northrop Grumman.

In una dichiarazione a Spaceflight Now, l’NRO ha dichiarato:

“I sistemi NRO sono progettati, costruiti e gestiti dalla NRO. Per una questione di sicurezza nazionale, non discutiamo delle aziende associate alla costruzione dei nostri sistemi, dei nostri rapporti contrattuali con loro, delle loro attività specifiche o dei luoghi in cui vengono costruiti i sistemi NRO. .

L’agenzia ha inoltre rifiutato di confermare il numero di satelliti presenti in queste missioni e le loro orbite. In un discorso tenuto allo Space Symposium di quest’anno in Colorado, Ci saranno “circa una mezza dozzina di lanci di questo tipo” quest’anno, ha affermato il dottor Troy Mink, vicedirettore principale della National Reconnaissance Organization.

Queste missioni non sono state eseguite come parte dell’ordine di missione per la Fase II del programma National Security Space Launch (NSSL). Questo perché il National Reconnaissance Office doveva eseguire questi compiti prima di assegnare i compiti dell’ordine di missione alla Fase III.

“NRO ha collaborato con l’Assicurato Space Access Team dell’USSF Space Systems Command per l’acquisizione della Fase 3 e ha influenzato lo sviluppo della Fase 3, Traccia 1 – come un modo per procurarsi soluzioni di lancio flessibili garantendo al tempo stesso una missione personalizzabile”, ha detto un portavoce di NRO. Nella situazione attuale. “Quando si considera la cadenza di lancio e la necessità di una garanzia della missione ad hoc, l’NRO ha riconosciuto che avevamo bisogno di un ponte tra la Fase 2 e la Fase 3 – Traccia 1. Ciò ha portato all’acquisizione di alcune missioni al di fuori della NSSL , e continuerà ad essere, il meccanismo principale dell’NRO per i servizi di lancio degli appalti.