SpaceX lancia il 14° razzo Falcon 9 a maggio utilizzando il volo booster per la 14a volta – Spaceflight Now

Aggiornamento alle 21:30 EDT: SpaceX ha posticipato l’orario di decollo T-0 alla fine della finestra di lancio “per consentire alle risorse di recupero di raggiungere la posizione finale”.

SpaceX continua a spingere il ritmo dei lanci completando un altro lancio del razzo Falcon 9 vicino venerdì. Questa missione segna il 14° lancio di SpaceX questo mese, un nuovo record di lanci nel settore.

Il risultato si aggiunge al record stabilito all’inizio di questa settimana, quando SpaceX ha lanciato il suo tredicesimo razzo Falcon 9 per mandare in orbita il satellite EarthCARE dell’Agenzia spaziale europea. Quest’ultima missione, Starlink 6-64, è stata lanciata dalla Cape Canaveral Space Force Station, alle 22:37 EDT (02:37 UTC).

Il booster del primo stadio di questa missione, numero di coda B1076, è stato lanciato nella flotta SpaceX, per la 14a volta. In precedenza ha lanciato missioni come il volo Dragon di SpaceX Commercial Resupply Services 26th (CRS-26) verso la Stazione Spaziale Internazionale, il carico utile TEMPO della NASA a bordo del satellite Intelsat 40e e sette lotti di satelliti Starlink.

Poco più di otto minuti dopo il decollo, il B1076 è atterrato sul drone SpaceX, soprannominato “A Shortfall of Gravitas”. Questo è stato il 73esimo atterraggio per ASOG e il 315esimo atterraggio per SpaceX.

Il lancio da record arriva alla fine di un fine settimana storico per SpaceX. Il 25 maggio ha segnato il 12° anniversario da quando la navicella spaziale Dragon è diventata la prima navicella spaziale privata ad attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. Il 30 maggio è stato il quarto anniversario del lancio della missione Demo-2, che segna il ritorno del volo spaziale umano sul suolo americano dopo il ritiro dello Space Shuttle nel 2011.

SpaceX si sta preparando per altre due missioni con equipaggio durante l’estate: Polaris Dawn e Crew-9.