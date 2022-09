SpaceX lancia in orbita 51 satelliti Starlink e una locomotiva spaziale

SpaceX ha inviato una locomotiva spaziale in alto insieme a un altro grande gruppo dei suoi satelliti Internet Starlink domenica notte (4 settembre) e anche un razzo a bordo di una nave è atterrato in mare.

un SpaceX Un razzo Falcon 9 è decollato domenica dalla Cape Canaveral Space Force Station, sulla costa orientale della Florida, con 51 razzi a bordo. collegamento stellare Satelliti Internet in orbita.

A bordo c’era anche lo Starlink Group 4-20 Sherpa-LTC2, un rimorchiatore spaziale fornito dalla Spaceflight di Seattle. Il rimorchiatore trasporta il carico utile per la Varuna Technology Demonstration Mission (Varuna-TDM) di Boeing, che “mira a testare le comunicazioni in banda V di una costellazione proposta di 147 satelliti a banda larga non geostazionari”. Secondo SpaceNews (Si apre in una nuova scheda).

Il primo veicolo da trasporto orbitale Sherpa-LTC è stato rimosso dall’opportunità di lancio di SpaceX nel gennaio 2022 a causa di una perdita di carburante, ha aggiunto SpaceNews.

Un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato 51 satelliti Internet Starlink e il rimorchiatore spaziale Sherpa-LTC2 dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida il 4 settembre 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Il piano di volo di domenica prevedeva che SpaceX presentasse la prima fase del suo piano Falco 9 Il missile torna sulla Terra per un atterraggio morbido sul drone, basta leggere le istruzioni, che era di stanza nell’Oceano Atlantico. L’atterraggio – il settimo per questo boost – è avvenuto come previsto, circa 8,5 minuti dopo il lancio.

Sherpa-LTC2 è stato schierato dallo stadio superiore del Falcon 9 circa 49 minuti dopo il decollo, seguito da Starlinks 23 minuti dopo, SpaceX Confermato tramite Twitter (Si apre in una nuova scheda).

SpaceX ha già inviato in orbita più di 3.000 satelliti Starlink, nel tentativo di creare un’enorme costellazione per servire la banda larga mirata ad aree remote. SpaceX ha già lanciato più di 25 missioni incentrate su Starlink nel 2022.

Il lancio domenicale di SpaceX è stato il 40° dell’anno ed è proseguito con la massiccia aggiunta di Starlink. SpaceX ha ottenuto l’approvazione per il lancio di 12.000 satelliti da Starlink e ha chiesto a un regolatore internazionale di dare un pollice fino a 30.000 satelliti aggiuntivi.

Alla fine di agosto, fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk Annunciati i piani per inviare chiamate direttamente agli smartphone utilizzando Starlink, insieme a T-Mobile. Un altro accordo annunciato martedì (30 agosto) vedrà il servizio Starlink inviato a Navi da crociera Royal Caribbean.

