SpaceX rinvia ancora una volta il lancio di Polaris Dawn, la missione commerciale standard di passeggiata spaziale

SpaceX ha annunciato martedì che il lancio previsto di mercoledì di quattro civili su un volo spaziale noleggiato privatamente che include la prima passeggiata spaziale commerciale è stato nuovamente rinviato, questa volta a causa del maltempo previsto al largo della costa dove la capsula dell’equipaggio atterrerà alla fine del volo.

Lo ha detto la società Alba polare Il lancio è stato rinviato almeno fino a venerdì, tempo permettendo.

“I nostri parametri di lancio sono fortemente limitati dalle condizioni meteorologiche previste per l’atterraggio”, ha detto il comandante della missione Jared Isaacman in un post su Exe.com. “Senza una data di incontro con la ISS e con materiali di supporto vitale limitati, dobbiamo essere completamente certi delle condizioni meteorologiche di rientro prima del lancio.

“In questo momento, le condizioni non sono favorevoli né stasera né domani, quindi valuteremo giorno per giorno. Come ha menzionato Elon Musk, Polaris Down è una missione difficile con obiettivi critici, quindi aspetteremo la migliore opportunità per garantire il successo.”

Lo storico volo Polaris Dawn avrebbe dovuto decollare mercoledì alle 3:38 EST, dopo essere stato ritardato di due giorni a causa di problemi durante l’elaborazione del lancio da terra. Ma martedì sera, prima che iniziasse il conto alla rovescia, i responsabili della missione hanno rivisto le previsioni e hanno ordinato un altro rinvio.

“A causa del tempo sfavorevole previsto nelle zone di atterraggio del Dragon al largo della costa della Florida, stiamo ora annullando le nostre opportunità di lancio del Falcon 9 stasera e domani per la navicella spaziale Polaris Dawn”, ha affermato SpaceX in una dichiarazione pubblicata sui social media. “I team continueranno a monitorare le condizioni meteorologiche per garantire condizioni favorevoli di lancio e ritorno”.

Il lancio era originariamente previsto per lunedì, ma il volo è stato ritardato di 24 ore per completare le normali procedure pre-volo. Martedì il volo è stato quindi nuovamente rinviato di 24 ore dopo che gli ingegneri hanno scoperto una perdita nel cordone ombelicale della piattaforma di lancio che fornisce l’elio al booster per spingere il carburante nei motori del razzo.

Ma tutti i sistemi sembravano essere attivi e funzionanti martedì pomeriggio, poiché si prevedeva che il tempo fosse favorevole per il lancio lungo la Space Coast della Florida. Ma quelle speranze sono state deluse dopo una revisione del tempo martedì scorso.

L’equipaggio della Polaris Dawn, visto durante il conto alla rovescia dell’addestramento di domenica (da sinistra a destra): Anna Menon, il pilota Scott Poteet, il comandante Jared Isaacman e Sarah Gillies. SpaceX



“A volte i viaggi più difficili richiedono molta pazienza e siamo disposti ad aspettare il momento giusto”, afferma Isaacman libri Sui social. “Sappiamo che molte persone hanno viaggiato per assistere al lancio e siamo grati per il vostro supporto. Insieme a @SpaceX, faremo tutto il possibile per tenervi aggiornati.”

L’equipaggio di Isaacman comprende l’ex pilota dell’F-16 Scott Poteet e due ingegneri di SpaceX, Anna Menon e Sarah Gillies. Hanno in programma di lanciarsi in un’orbita altamente ellittica che li porterà ad un’altitudine più elevata di quella che qualsiasi astronauta abbia volato dai tempi del programma lunare Apollo.

Il volo è il secondo volo SpaceX verso l’orbita terrestre bassa noleggiato da Isaacman, che a 16 anni fondò quello che divenne uno dei principali processori di transazioni con carta di credito della nazione. Nel 2021 ha finanziato e guidato Compito di ispirazione4il primo volo commerciale tutto civile in orbita.

Un razzo Polaris Dawn Falcon 9 sullo storico pad 39A del Kennedy Space Center. SpaceX



La missione Polaris Dawn è la prima di altre tre missioni SpaceX che Isaacman sta finanziando in collaborazione con Musk ed è la prima in assoluto a prevedere passeggiate spaziali da parte di personale civile e non governativo.

Usando un’impalcatura conosciuta come “Skywalker”, Isaacman e Gillis si arrampicheranno a turno attraverso il portello anteriore della Crew Dragon per raggiungere uno spazio aperto, sempre attaccati a corde di 12 piedi.

Poiché il veicolo non è dotato di camera d’aria, l’abitacolo verrà ventilato prima dell’apertura del portello. Poteet e Menon indosseranno anche tute pressurizzate progettate da SpaceX e, sebbene non saranno in grado di mettere la testa con l’elmetto fuori dallo spazio, saranno annoverati tra gli astronauti del mondo.

Gli obiettivi principali della dimostrazione sono testare le articolazioni, la mobilità e il comfort della nuova tuta per aiutare gli ingegneri di SpaceX a sviluppare tute spaziali meno costose e più facili da produrre per il gran numero di persone che un giorno SpaceX andrà sulla Luna e su Marte.

L’equipaggio prevede inoltre di testare un sistema di comunicazione laser ad alta velocità e condurrà una serie di esperimenti biomedici durante i cinque giorni di volo per aiutare i ricercatori di oltre 30 istituzioni a saperne di più sugli effetti dell’assenza di gravità.

