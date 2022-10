SpaceX ritarda il lancio di Starlink in modo che possa comandare 5 astronauti dell’equipaggio

SpaceX ha posticipato il lancio del suo prossimo lotto di satelliti Starlink per lanciare quattro astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale della NASA mercoledì (5 ottobre).

Sembra essere un ingorgo SpaceXLa società ha annunciato martedì (4 ottobre) di aver posticipato il previsto lancio di 52 Satelliti Internet Starlink Dalla base della forza spaziale di Vandenberg in California almeno fino a mercoledì (5 ottobre) – un giorno di ritardo – per concentrarsi sul lancio Missione dell’equipaggio 5 per la NASAil prossimo volo astronauta della compagnia.

Anche il lancio di Crew-5 è previsto per mercoledì. Il decollo è previsto per le 12:00 EST (1600 GMT) e Puoi guardarlo dal vivo onlinePer gentile concessione di NASA TV, a partire dalle 8:30 EDT (1230 GMT).

Di più: Missione astronauta Crew-5 di SpaceX per la NASA: aggiornamenti in tempo reale

SpaceX ha scritto: “Falcon 9 e Dragon sembrano a posto per il lancio di Crew-5 domani alle 12:00 ET; le squadre monitorano i venti lungo la carta d’imbarco” Aggiornamento Twitter (Si apre in una nuova scheda) Mercoledì pomeriggio.

“Miriamo più tardi quel giorno, alle 16:10 PT, per lanciare il Falcon 9 di Starlink dalla California”, SpaceX Ha scritto (Si apre in una nuova scheda) In un altro messaggio. Questo aggiornamento si riferisce al lancio di SpaceX Starlink da Vandenberg, il cui lancio era previsto per lunedì (3 ottobre), ma è stato posticipato a martedì per consentire più tempo per i controlli missilistici pre-lancio. Il passaggio a mercoledì è il suo secondo ritardo in altrettanti giorni. Potresti Guarda un live streaming dell’imminente lancio di Starlink di SpaceX Circa 15 minuti prima del decollo mercoledì sera alle 19:10 EDT (2310 GMT).

Tuttavia, il ritardo di Starlink consente a SpaceX di concentrarsi completamente sul lancio di Crew-5, il quinto volo operativo di astronauti della NASA. La missione lancerà gli astronauti americani Nicole Mann e Josh Casada e l’astronauta giapponese Koichi Wakata La cosmonauta russa Anna Kikina per me Stazione Spaziale Internazionale Dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA a Cape Canaveral, in Florida. Arriveranno alla stazione giovedì.

Il razzo SpaceX Falcon 9 e la capsula Dragon che porteranno la missione Crew-5 alla Stazione Spaziale Internazionale si trovano sulla rampa di lancio 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida, poco dopo il suo lancio il 1 ottobre 2022. (Credito immagine: SpaceX tramite Twitter)

Alla fine di lunedì, SpaceX e la NASA hanno affermato che la compagnia di voli spaziali privata del miliardario Elon Musk Stava affrontando tre problemi prima del lancio del Crew-5. Tali problemi includevano la sostituzione di un sospetto attuatore della valvola di spinta in uno dei motori del razzo Falcon 9 per la missione, un estintore portatile che perde che necessitava di riparazioni e un difetto di comunicazione sul drone Just Read The Instructions, dove si trovava il primo stadio del Il Falcon 9 doveva atterrare dopo il volo.

SpaceX ha dichiarato lunedì che i suoi ingegneri dovrebbero completare tutto il lavoro entro martedì, in tempo per il lancio. Con l’ultimo aggiornamento di SpaceX, sembra essere così.

Nel frattempo, SpaceX ha un terzo lancio di Falcon 9 in attesa di seguire il doubleheader Crew-5 e Starlink di mercoledì.

Questo terzo razzo, Falcon 9, è attualmente programmato per lanciare due satelliti per comunicazioni per Intelsat, Galaxy 33 e Galaxy 34 giovedì (6 ottobre) alle 19:07 EST (2307 GMT). Verrà lanciato dal Pad Space Launch Complex 40 di SpaceX presso la Cape Canaveral Space Force Station, vicino al Kennedy Space Center.

Invia un’e-mail a Tariq Malik tmalik@space.com o seguilo Incorpora il tweet. Seguici Incorpora il tweetE il Facebook E il Instagram.