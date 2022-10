Sparatoria, spari in un carcere di Teheran che ospita prigionieri politici con doppia cittadinanza

DUBAI (Reuters) – Sabato è scoppiato un incendio nella prigione di Evin a Teheran, dove sono detenuti diversi detenuti politici e binazionali in Iran, e testimoni hanno riferito di aver sentito spari.

Otto persone sono rimaste ferite nei disordini, scoppiati dopo quasi un mese di proteste in tutto l’Iran per la morte di Mahsa Amini, una donna curda-iraniana di 22 anni, ha detto l’agenzia di stampa ufficiale IRNA.

Le proteste hanno rappresentato una delle sfide più serie per la Repubblica islamica dalla rivoluzione del 1979, con manifestazioni che si sono diffuse in tutto il paese e alcuni cantavano la morte del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei.

Una dichiarazione della magistratura iraniana afferma che un laboratorio carcerario è stato dato alle fiamme “dopo una lite tra un certo numero di prigionieri condannati per reati finanziari e furto”. I vigili del fuoco di Teheran hanno detto ai media statali che la causa dell’incidente era sotto inchiesta.

La prigione, situata sulle colline all’estremità settentrionale della capitale iraniana, ospita detenuti criminali e detenuti politici.

“Le strade per la prigione di Evin sono chiuse al traffico. Ci sono molte ambulanze qui”, ha detto un testimone contattato da Reuters. “Siamo ancora in grado di sentire gli spari”.

Un altro testimone ha detto che le famiglie dei prigionieri si sono radunate davanti all’ingresso principale del carcere. “Vedo fuoco e fumo. Molte forze speciali”, ha detto il testimone.

Un funzionario della sicurezza ha detto che nella prigione è tornata la calma, ma il primo testimone ha detto che si sono sentite le sirene dell’ambulanza e che il fumo stava ancora salendo sopra la prigione.

“Le persone degli edifici vicini cantano dalle loro finestre ‘Morte a Khamenei'”, ha detto il testimone.

All’inizio di domenica, l’agenzia di stampa della Repubblica islamica iraniana ha trasmesso un video che mostrava aree carcerarie danneggiate dall’incendio. I vigili del fuoco sono stati visti coprire le macerie con acqua, a quanto pare per evitare che l’incendio si riaccendesse.

La prigione contiene principalmente detenuti che devono affrontare accuse di sicurezza, compresi i doppi iraniani. È stato a lungo criticato dai gruppi per i diritti umani occidentali e inserito nella lista nera dal governo degli Stati Uniti nel 2018 per “gravi violazioni dei diritti umani”.

Il suo avvocato ha detto che Siamak Namazi, un iraniano-americano incarcerato per quasi sette anni con l’accusa di spionaggio respinto da Washington come infondato, è tornato a Evin mercoledì dopo aver preso un breve congedo.

Altri cittadini statunitensi detenuti a Evin includono l’esperto ambientale Morad Tahbaz, che detiene anche la cittadinanza britannica, e l’uomo d’affari Imad Sharqi, secondo l’avvocato per i diritti umani Saeed Dehghan.

Ha aggiunto che a Evin sono detenuti molti altri con doppia cittadinanza, tra cui l’accademico franco-iraniano Fariba Adelkhah e il medico iraniano-svedese Ahmad Reza Jalali.

Alla domanda sull’incendio della prigione, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto ai giornalisti durante il suo viaggio elettorale a Portland, nell’Oregon: “Il governo iraniano è molto repressivo”.

Si è detto sorpreso dal “coraggio delle persone e delle donne che sono scese in strada” nelle recenti proteste e ha avuto un grande rispetto per loro. “È stato davvero fantastico”, ha aggiunto. “Non sono un buon gruppo, al governo”.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha twittato: “Stiamo seguendo urgentemente i rapporti della prigione di Evin. Siamo in contatto con gli svizzeri come nostra forza protettrice. L’Iran è pienamente responsabile della sicurezza dei nostri cittadini ingiustamente detenuti, che dovrebbero essere rilasciati immediatamente”.

Human Rights Watch ha accusato le autorità carcerarie di aver utilizzato minacce di tortura e reclusione a tempo indeterminato, nonché lunghi interrogatori e rifiuto di cure mediche per i detenuti.

“Nessun prigioniero di sicurezza (politico) è stato coinvolto nello scontro odierno tra i prigionieri, e fondamentalmente il reparto dei prigionieri di sicurezza è separato e lontano dai reparti dei ladri e dei condannati per reati finanziari”, ha detto all’agenzia di stampa Tasnim un funzionario senza nome.

Il clero perde

I disordini nella prigione di Evin sono avvenuti dopo quasi un mese di proteste in tutto l’Iran da quando Amini – una donna di 22 anni originaria della regione curda del Paese – è morta il 16 settembre mentre era detenuta per “abbigliamento improprio”.

Sebbene i disordini non sembrino prossimi al rovesciamento del regime, le proteste si sono espanse in scioperi che hanno chiuso negozi e attività commerciali, avuto un impatto sul settore dell’energia vitale e ispirato un oltraggioso dissenso contro la teocrazia in Iran.

Sabato i manifestanti in tutto l’Iran hanno cantato nelle strade e nelle università contro i leader religiosi del paese.

Un video pubblicato dalla Iran Human Rights Organization con sede in Norvegia pretende di mostrare le proteste nella città iraniana nord-orientale di Mashhad, la seconda città più popolosa dell’Iran, mentre i manifestanti cantano “Il clero è perso” e gli autisti suonano i clacson.

I video diffusi dal gruppo mostravano un’irruzione nei confronti dei negozianti nella città curda nordoccidentale di Saqqaz, la città natale di Amini. Un altro videoclip sui social media mostrava studenti delle scuole superiori che cantavano “Donna, vita, libertà” per le strade di Sanandaj, la capitale della regione del Kurdistan.

Reuters non è stata in grado di verificare l’autenticità dei video. I servizi telefonici e Internet in Iran sono stati interrotti frequentemente nell’ultimo mese e la società di monitoraggio di Internet NetBlocks ha segnalato una “nuova interruzione significativa” poco prima dell’inizio delle proteste sabato.

L’attivista dell’agenzia di stampa iraniana Hana ha dichiarato in un post online che 240 manifestanti sono stati uccisi nei disordini, inclusi 32 minori. Ha detto che 26 membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi e circa 8.000 arrestati durante le proteste in 111 città e paesi e circa 73 università.

Tra le vittime c’erano ragazze adolescenti la cui morte si è trasformata in un grido di battaglia per altre manifestazioni che chiedevano la caduta della Repubblica islamica.

Sabato, i manifestanti hanno chiesto manifestazioni nella città nord-occidentale di Ardabil per protestare contro l’uccisione di un’adolescente della minoranza azerbaigiana, Asra Panahi, che secondo gli attivisti sarebbe stata picchiata a morte dalle forze di sicurezza.

I funzionari hanno negato la notizia e le agenzie di stampa vicine alla Guardia Rivoluzionaria hanno citato suo zio dicendo che la studentessa delle superiori era morta per un infarto.

Rapporti dall’ufficio di Dubai Rapporti aggiuntivi di Lucia Motikani, Mike Stone e Jeff Mason a Washington Scritto da Dominic Evans Montaggio di Helen Popper, William MacLean, Paul Simao e Diane Kraft

