Specifiche trapelate del telefono Google Pixel 9 Pro XL e una revisione della funzionalità di intelligenza artificiale

Al giorno d’oggi i telefoni Pixel 9 sono ovunque tranne dove dovrebbero essere: sotto il cofano. Riceviamo leak quasi ogni giorno e l’ultimo è un elenco abbastanza dettagliato delle specifiche di Google Pixel 9 Pro XL.

Come abbiamo sentito prima, la Serie 9 romperà la tradizione e rilascerà l’attuale sistema operativo Android 14 invece di introdurre la versione successiva. Questo è probabilmente un effetto collaterale del ritardo nel lancio (i telefoni Pixel 8 sono stati rilasciati a novembre). I telefoni della serie 9 riceveranno 7 anni di funzionalità rilasciate, proprio come la serie 8.

Pixel 9 Pro XL (così come Pixel 9 e 9 Pro) saranno alimentati dal chip Google Tensor G4 abbinato al chip di sicurezza Titan M2. Il Pro XL avrà 16 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e le opzioni di archiviazione arriveranno fino a 1 TB. Il prezzo base sarà di $ 1.100. Il modello da 256 GB avrà un prezzo di $ 1.200, ma sembra che i preordini riceveranno un aggiornamento gratuito dello spazio di archiviazione a 512 GB.

L’XL prende il nome dal suo display da 6,8 pollici, un pannello OLED con una risoluzione di 1.344 x 2.992 pixel e fino a 3.000 nit di luminosità (nota: alcuni leak precedenti suggerivano un display da 6,73 pollici con luminosità inferiore). Il display sarà protetto da Gorilla Glass Victus 2. Sarà dotato di una fotocamera selfie da 42 megapixel con obiettivo f/2.2.

Sul retro, una fotocamera grandangolare da 50 MP f/1,68 sarà affiancata da un periscopio 5x da 48 MP (f/2,8) e una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP (123°, f/1,7). Secondo un leak precedente, la fotocamera principale sarà un sensore Samsung GNK da 1/1,31 pollici e avrà OIS. Utilizzerai il modulo ultra-wide Sony IMX585 (1/2,51 pollici). Queste due fotocamere saranno presenti su tutti e tre i modelli Pixel 9. Il modulo teleobiettivo, che utilizza lo stesso sensore IMX858 e OIS, sarà esclusivo dei modelli Pro e Pro XL. Google sembra apprezzare molto questo sensore, poiché lo utilizzerà (insieme all’obiettivo AF) anche per il modulo selfie. Tieni presente che Pixel 9 Pro Fold utilizzerà una diversa configurazione della fotocamera.

In questo leak non c’erano informazioni sulla capacità della batteria per la ricarica, ma il leak precedente menzionava una capacità di 5060 mAh e una ricarica cablata da 45 watt (la velocità wireless verrà determinata in seguito).

Naturalmente, il telefono è dotato della funzionalità Gemini AI. Pixel Studio utilizzerà l'intelligenza artificiale per creare immagini. Reimagine trasformerà un oggetto in un'immagine in qualcos'altro. Di seguito è riportata una dimostrazione di una strada che si trasforma in un fiume. Ci sarà un'app meteo basata sull'intelligenza artificiale che fornirà riepiloghi e suggerimenti sull'outfit, oltre alla ricerca di screenshot, che cercherà nella tua galleria fotografica uno screenshot specifico in base a un messaggio in linguaggio naturale.









Reinventa la demo dell’IA

Infine, nel caso siano trascorse 24 ore senza vedere nuove immagini trapelate del telefono Pixel, ecco alcuni scatti del Pixel 9 Pro (non dell'XL).













Google Pixel 9 Pro

Google presenterà ufficialmente la serie Pixel 9, incluso il Fold di seconda generazione, il 13 agosto.

