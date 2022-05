Spiegazione della blockchain cinese: cos’è BSN?

La Cina ha fatto della tecnologia blockchain una priorità strategica. La Blockchain-based Service Network, o BSN, fa parte dei suoi sforzi per migliorare le sue capacità in questo settore. Yoichiro Chino | momento | Getty Images

Presidente cinese Xi Jinping Ha dichiarato che il suo Paese aveva bisogno di “cogliere le opportunità” offerte dalla tecnologia blockchain. In un discorso nel 2019, il leader cinese ha affermato che la blockchain è stata “un’importante svolta nell’innovazione indipendente delle tecnologie di base”. Come risultato di questa retorica, la blockchain è stata elevata a una priorità nazionale per la Cina, tra le altre tecnologie – come i semiconduttori – in cui il paese sta cercando di potenziare le proprie capacità. Da allora, senza molta pubblicità e clamore, la Cina ha costruito una piattaforma volta a facilitare l’implementazione della tecnologia blockchain per le aziende. Si chiama Blockchain-based Service Network (BSN). Ecco cosa sappiamo finora.

Blockchain è emersa per la prima volta come la tecnologia di base della criptovaluta Bitcoin. È il registro distribuito delle attività che registra le transazioni sulla rete Bitcoin. È decentralizzato e nessuna singola entità lo possiede o lo gestisce. Al contrario, è gestito da una rete di partecipanti che gestiscono computer specializzati. Da allora, ci sono state molte definizioni diverse di come potrebbe essere una blockchain. Alcune aziende o governi possono riferirsi ad essa come tecnologia di contabilità distribuita. Gran parte di ciò deriva dal fatto che la blockchain sia pubblica o privata.

Crediamo che la tecnologia blockchain sia così potente che cambierà l’intera Internet e quasi l’intera architettura del sistema IT. Yifan He CEO di Red Date Technology

Una blockchain non autorizzata, nota anche come blockchain non attendibile o pubblica, consente a chiunque di unirsi a una blockchain e apportare potenziali modifiche, purché esegua un particolare software o hardware. Al contrario, le blockchain con licenza sono generalmente private e consentono solo a determinati partecipanti di partecipare al loro utilizzo.

I sostenitori della tecnologia affermano che la blockchain può aiutare a portare trasparenza e velocità a processi generalmente lenti e costosi, come il trasferimento di fondi oltre confine. Un altro aspetto importante della tecnologia blockchain sono i cosiddetti contratti intelligenti. Si tratta di contratti, scritti in codice, che vengono eseguiti automaticamente al verificarsi di determinate condizioni. I fautori vedono questi elementi come essenziali in aree come la finanza commerciale. “Riteniamo che la tecnologia blockchain sia così potente da trasformare l’intera Internet e quasi l’intera infrastruttura del sistema IT”, ha detto alla CNBC Yifan He, CEO di Red Date Technology. Red Date Technology è uno dei membri fondatori della rete di servizi basata su Blockchain in Cina.

“La tecnologia blockchain in generale è molto importante per la Cina, poiché i funzionari governativi la vedono come una bassa barriera all’ingresso nel settore tecnologico e vogliono che le aziende cinesi spingano i limiti per utilizzare le applicazioni blockchain per risolvere i problemi del mondo reale”, Paul Triolo , responsabile della politica tecnologica presso la società di consulenza Albright Stonebridge, per CNBC.

Il prodotto BSN è rivolto alle aziende, in particolare a quelle che gestiscono infrastrutture di cloud computing. Può essere un grande lanciatore di cloud pubblico come Amazon o Microsofto potrebbe essere un’azienda che gestisce il proprio cloud o intranet. BSN si considera uno “sportello unico” per la distribuzione di queste applicazioni blockchain nel cloud, un processo che può essere costoso e dispendioso in termini di tempo. L’altro punto di forza dell’azienda cinese è che sta cercando di risolvere un problema difficile nel settore: l’interoperabilità o far funzionare blockchain diverse tra loro. Ad esempio, se due banche hanno app costruite su piattaforme blockchain diverse, potrebbero non essere in grado di lavorare tra loro. Ma le applicazioni create tramite l’infrastruttura BSN saranno interoperabili poiché l’azienda interconnette diverse catene di blocchi. Per le aziende che desiderano utilizzare più applicazioni blockchain nella propria azienda, il prodotto BSN consentirà loro di farlo tramite il fornitore cloud che stanno utilizzando anziché installare una serie di nuovi server per creare il prodotto blockchain. L’idea è che qualsiasi azienda o governo possa utilizzare la piattaforma BSN per distribuire facilmente applicazioni blockchain, senza incorrere in costi elevati. La domanda è ora bassa, secondo He di Red Date, ma è ottimista sul futuro a lungo termine del prodotto. “Credo che entro 10 anni, tutti i cloud avranno un ambiente blockchain standard per gestire tutte le applicazioni relative alla blockchain”, ha affermato il CEO.

Tuttavia, uno dei punti principali di BSN è che non crea la propria blockchain. Non esiste alcuna criptovaluta associata alla piattaforma BSN. Questo perché la Cina ha effettivamente bandito Attività relative alle criptovalute e renderlo illegale. Jihan Chu, managing partner della società di venture capital Kenetic con sede a Hong Kong e investitore in Red Date Technology, ha dichiarato alla CNBC che i governi e le grandi aziende non vogliono o hanno bisogno di criptovalute legate alla loro infrastruttura. “È qui che entra in gioco il caso d’uso non crittografato e BSN fornisce un’infrastruttura avvincente”, ha affermato Chu. Le blockchain non crittografate possono essere interessanti per le grandi aziende che non vogliono essere esposte alla natura rischiosa e volatile delle valute digitali.

La start-up Red Date Technology, con sede a Hong Kong, è una delle società fondatrici di BSN. Ma il progetto è sostenuto anche da entità legate al governo cinese. Ciò include lo State Information Center (SIC) della potente China National Development and Reform Commission (NDRC). compagnia telefonica cineseUna società di telecomunicazioni di proprietà statale, sostiene anche il progetto.

BSN ha l’ambizione di diventare globale. Tuttavia, i suoi legami con il governo cinese potrebbero renderlo difficile. “Parte dell’interesse per PSN è che si tratta di un progetto ambizioso”, ha affermato Triollo di Albright Stonebridge. “Questa ambizione significa anche che è stato sottoposto a un attento esame a causa del coinvolgimento del governo cinese”. Ha aggiunto che BSN sta “cercando di separare il segmento BSN International dallo sforzo locale, e [trying] Stai lontano dal sostegno del governo cinese”. La sfida non è stata persa da Hu, CEO di Red Date Technology. Alla domanda sul piano per diventare globale e sulla percezione del collegamento con il governo cinese, ha ammesso: “È una sfida enorme e enorme”. Ha affermato che la versione internazionale della piattaforma sarebbe open source, consentendo ai partecipanti di pubblico dominio di scansionare il codice per eventuali backdoor.

Nel frattempo, la natura centralizzata degli sforzi blockchain di BSN potrebbe rappresentare una sfida globale. “Esiste una discrepanza fondamentale tra l’ambizione dichiarata della Cina di supportare un ecosistema indigeno per lo sviluppo della blockchain e la natura decentralizzata della tecnologia blockchain”, ha detto alla CNBC Garrick Hellman, capo della ricerca presso Blockchain.com. “A meno che la Cina non trovi in ​​qualche modo un modo per sentirsi a proprio agio con il potere dirompente e la perdita del controllo centrale inerente all’adozione della blockchain, la Cina non avrà alcuna possibilità di diventare un leader mondiale in questo settore tecnologico strategicamente importante”. Il CEO di Red Date ha anche ammesso che la mancanza di crittografia sulla loro piattaforma è una sfida. “Molte persone non sono interessate” all’offerta di una blockchain non crittografata, ha affermato.