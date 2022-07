Spirit interrompe il legame con Frontier Airlines

Dopo aver ritirato un accordo di fusione con Frontier Airlines, Spirit Airlines continuerà le discussioni su una potenziale fusione con JetBlue. Azioni Tre compagnie aeree Poco è cambiato nel trading after-hour dopo l’annuncio.

“Andando avanti, il consiglio di amministrazione di Spirit continuerà le nostre discussioni con JetBlue per garantire che continuiamo sulla strada migliore per Spirit e i nostri azionisti”, ha dichiarato il CEO di Spirit Ted Christie in una nota.

Il presidente di Frontier William Franke ha dichiarato: “Sebbene siamo delusi dal fatto che gli azionisti di Spirit Airlines non abbiano riconosciuto il valore intrinseco e il potenziale di consumo nella nostra combinazione proposta, il consiglio di amministrazione di Frontier ha adottato un approccio disciplinato durante i negoziati con Spirit. Ci siamo concentrati sulla realizzazione. Valore appropriato per Spirit, mentre i consumatori e Frontier, la nostra priorità ai migliori interessi dei dipendenti e degli azionisti”.

Frank ha affermato che la sua compagnia aerea è ben posizionata per offrire un valore significativo agli azionisti mentre serve la crescente domanda di viaggi aerei a prezzi accessibili.

Frontier ha riferito mercoledì che i ricavi operativi sono aumentati del 43% a $ 909 milioni rispetto al secondo trimestre pre-Covid del 2019.

Da mesi Frontier e JetBlue fanno offerte per il vettore a basso costo rivale Altia.R Con sede a Miramar, Florida.

Gli azionisti di Spirit stavano deliberando tra l’offerta di azioni e contanti di Frontier del valore di circa $ 22 per azione, o $ 2,4 miliardi, il che darebbe agli azionisti di Spirit un 48,5% combinato della compagnia aerea combinata e un’offerta ostile di JetBlue del valore di $ 33,50 per azione, o $ 3,6 miliardi. .

La guerra di offerte per il più grande vettore di bilancio degli Stati Uniti è iniziata a febbraio dopo che la società madre di Frontier Airlines, Frontier Group Holdings, e Spirit hanno fatto un annuncio. Accordo di affiliazione definitivo “In base a ciò le compagnie si uniranno e creeranno la compagnia aerea ultra-low-cost più competitiva d’America”.

JETBLUE non si tirerà indietro e continua la sua lotta per Spirit Airlines

Nell’annuncio, Frontier ha affermato che avrebbe risparmiato milioni offrendo tariffe più basse a più città.

Spirit Airlines ha dichiarato ad aprile di aver ricevuto una “proposta non richiesta” da JetBlue per l’acquisto di tutte le azioni in circolazione delle azioni Spirit. A $ 33 per azione, l’offerta rappresentava un premio del 50% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Spirit il giorno prima dell’annuncio.

Sebbene L’offerta originale di JetBlue è stata respintaLa società ha successivamente emesso diversi piani rivisti.

Entrambe le compagnie aeree hanno ripetutamente cercato di persuadere il vettore di bilancio a rifiutare offerte concorrenti e hanno rilasciato dichiarazioni sul motivo per cui la loro compagnia aerea offrirà più valore ad azionisti e clienti.

La decisione non è stata facile per Spirit Un referendum è stato ritardato portare avanti i colloqui di fusione tra i suoi azionisti e due compagnie aeree rivali in una fusione due volte proposta con Frontier.

“A differenza di una combinazione forzata Spirit-Frontier, l’acquisizione di Spirit da parte del vettore ad alto costo JetBlue comporterà meno opzioni per i consumatori e viaggi più costosi”, ha annunciato Frontier in una nota pubblica agli azionisti di Spirit a maggio.

Gli azionisti di Spirit sono stati invitati a votare per l’offerta limitata zuccherata

Nel frattempo, JetBlue ha detto agli azionisti di Spirit a giugno che se volevano “più valore e più certezza, prima”, avrebbero dovuto votare “contro la transazione di confine”.

Il CEO di JetBlue Robin Hayes ha precedentemente affermato che “la transazione JetBlue-Spirit creerà un vero concorrente nazionale dei Big Four e fornirà valore a tutti i nostri stakeholder” fornendo al contempo “tariffe più basse e un’esperienza migliore per più clienti”.

