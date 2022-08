Spoiler sull’ex campione della ROH TV Shane Taylor sul ring professionistico

Ring of Honor / Sinclair Broadcast Group

Shane Taylor, l’ex campione della ROH TV, ha fatto il suo debutto in Impact Wrestling durante le registrazioni di Impact Wrestling 8/27. PWI Insider Per la prima volta ha dato la notizia, affermando di aver perso la sua prima partita contro Crazzy Steve.

Taylor non ha lottato in ROH dai tempi del CEO di AEW Tony Khan Ho comprato lo spettacolo a marzo.

Rendi il suo ex campione ROH Six-Man ROH ha debuttato sul ring nel 2014 In una partita oscura contro J. Diesel al ROH Glory By Honor XIII.

Durante la sua carriera alla ROH, ha collaborato con l’attuale star della AEW Keith Lee e, insieme a Moses, Cowan e Ushai Edwards, ha creato la scuderia Shane Taylor Promotions. Come notato, Attualmente Coon fa parte della scuderia della ROH Embassy con Brian Cage e Toa Liona. Kawn e Leona hanno entrambi un contratto con AEW e Ring of Honor.

Taylor ha lottato l’ultima volta in ROH in Final Battle 2021, dove ha sconfitto Kenny King. Da allora, Taylor ha lottato in diverse promozioni indipendenti, tra cui GCW, VIP Wrestling, Red River Wrestling e Renegade Wrestling Alliance. Attualmente detiene due titoli, il VIP Heavyweight Championship e il Red River Heavyweight Championship.

all’inizio di questo mese, Al campione del mondo della ROH Claudio Castagnoli è stato chiesto contro chi avrebbe voluto difendere la cintura e ha menzionato Taylor come sua scelta. Durante la puntata di venerdì scorso di “frenesia” Castagnoli ha difeso con successo il titolo mondiale ROH contro Dustin Rhodes. Castagnoli è stato il campione del mondo ROH da quando ha sconfitto Jonathan Gresham Morte prima dell’infamia il 23 luglio.