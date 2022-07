Sport, Leather Link, Loop, oltre $ 25

Amazon sta ora scontando una gamma di cinturini Apple Watch ufficiali, con Lo stile Leatherlink è il pioniere $ 79,99 spedito. Disponibile in diversi stili per dispositivi indossabili da 45 e 41 mm, è inferiore al suo solito prezzo di $ 99 per segnare la prima volta da febbraio che sono stati introdotti diversi colori. Questi sono anche i secondi migliori sconti finora a $ 5 sotto la nostra precedente menzione Prime Day. Stai guardando una delle ultime aggiunte alla gamma ufficiale di cinturini per orologi di Apple, per non parlare di una delle loro offerte premium. Realizzata a mano e prodotta in Francia, la pelle Roux Granada è sicuramente una delle cinture per interni più lussuose di Apple. Oltre al suo aspetto elegante, il cinturino in pelle presenta anche un design magnetico che si blocca in posizione senza dover afferrare una fibbia. Vai sotto per saperne di più $ 25.

Sconti per cinturini Apple Watch:

Una delle nostre offerte preferite a tutti gli eventi di shopping di Amazon quest’anno ha uno sconto diretto sul Prime Day Su Apple Watch serie 7. Opportunamente abbinati alle riduzioni di prezzo della gamma di oggi, gli ultimi dispositivi indossabili di Apple sono ora scesi al prezzo più basso per le occasioni di oggi, Inizia da $ 279. Nella vendita sono inclusi diversi stili e dimensioni della scatola, con un risparmio di $ 120 su quasi l’intera collezione.

Caratteristiche del cinturino a maglie in pelle per Apple Watch:

Il Leather Link è realizzato in pelle Roux Granada realizzata a mano in Francia. Il cinturino si avvolge elegantemente attorno al polso ed è magicamente fissato a magneti flessibili e sagomati che si flettono delicatamente per aiutare a mantenere una vestibilità sicura e confortevole per tutto il giorno.

Iscriviti al canale YouTube di 9to5Toys per gli ultimi video, recensioni e altro!