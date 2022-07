Square Enix per il rilascio di Final Fantasy NFTs

Square Enix ha collaborato con Enjin per l’ecosistema NFT per il rilascio di Final Fantasy NFT.

Un mazzo di carte digitale per celebrare il 25° anniversario di Final Fantasy 7 sarà rilasciato su Efinity Network tramite serie e sarà disponibile per coloro che acquisteranno oggetti dal mazzo fisico, la cui uscita è prevista nel 2023.

L’action figure è ora disponibile per il preordine; La Deluxe Edition includerà un codice per riscattare la versione NFT della statua.

Un primo sguardo al trailer di Final Fantasy 7 Rebirth.

I preordini per le trading card fisiche inizieranno entro la fine dell’anno.

Enjin afferma che è “una destinazione per blockchain eco-compatibili”. [users]”Fornisce soluzioni ecologiche per la creazione di prodotti di gioco decentralizzati” e questoImpegnato per NFT a emissioni zero(entro il 2030).

Sembra un po’ ironico quando i temi ambientali di Final Fantasy 7 coinvolgono una gigantesca società che succhia la vita dal pianeta: dov’è la valanga quando ne hai bisogno?

“Questa partnership segna la fase successiva per le risorse digitali e l’intrattenimento; e Square Enix, uno sviluppatore rispettabile con proprietà intellettuale innovativa, sta aprendo la strada al settore”, ha affermato Witek Radomski, dirigente di Enjin.

“Con Efinity, i fan possono sperimentare NFT interattivi senza nemmeno rendersi conto di essere sulla blockchain. Enjin può creare la fase successiva di crescita nell’intrattenimento blockchain, incorporando curiosità e creatività. ”

Segue la raccolta NFT Discorso del presidente di Square Enix Yusuke Matsuda all’inizio dell’anno Ha espresso la speranza che le tecnologie NFT e blockchain diventino una “tendenza principale” nei giochi.

lui è Ha ribadito il suo interesse per la tecnologia ad aprileanche se rivendicato il mese scorso Era “troppo presto” per creare i giochi blockchain di Dragon Quest e Final Fantasy.

Square Enix ha ospitato una trasmissione in diretta per il 25° anniversario il mese scorso, annunciando Final Fantasy 7 Remake rilasciato su Steamentra di soppiatto Rinascita alias Remake Parte secondae remaster del titolo PSP Crisis Core.