Square Enix vende Tomb Raider, Deus Ex studios e Thief

foto : Square Enix

Gruppo abbracciatore, La massa mangia-pianeta di editori di videogiochi include già artisti del calibro di Gearbox e THQ NordicStasera ho annunciato un accordo per l’acquisto di numerosi studi e proprietà storiche da Square Enix.

Sebbene l’acquisto non sia definitivo – questo è solo un “accordo per ottenerlo” fino a quando tutto non sarà firmato nel corso dell’anno – il comunicato stampa dell’annuncio afferma che, se approvato, sarà un accordo da $ 300 milioni. Per $ 300 milioni, Embracer riceverà:

Gli studi Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal (che dovrebbero essere in attesa di un cambio di nome), hanno circa 1.100 dipendenti in tutto il mondo.

“Catalogo di indirizzi IP” di proprietà e/o gestito da tali studi, incluso L’ex dioE Cavaliere della tombaE Ladro, eredità Ken e “le vendite e le operazioni in corso dello studio di oltre 50 giochi del catalogo precedente”. Interessante anche: “Crystal Dynamics sta lavorando attivamente a diversi progetti AAA, incluso il prossimo importante gioco di Tomb Raider che offrirà la prossima generazione di esperienze di narrazione e di gioco”.

Square Enix ha acquistato Eidos (e con essa Crystal Dynamics) nel 2009, mentre inizialmente li supervisionava Una serie di ripartenze ben accolte da una serie come Cavaliere della tomba E L’ex dioe giochi successivi in ​​quelle proprietà, insieme a attività con licenza come Vendicatori E Guardiani della Galassia– la loro proprietà È diventato una specie di meme negli ultimi anni, quindi non importa quanto siano alti i punteggi delle recensioni o quante copie venderanno, Square Enix dirà sempre che i giochi sono “sottoperformanti”..

Forse sapendo che la prima domanda che la maggior parte delle persone farebbe per perseguire un accordo del genere sarebbe “Allora cosa sta succedendo con questa catena?” Il comunicato stampa di Embracer dice:

L’acquisizione porta una pipeline avvincente di nuove rate di amati franchise e indirizzi IP originali, compresi i nuovi Cavaliere della tomba Gioco. L’acquisizione si basa sulla missione di Embracer di creare un ecosistema globale indipendente per i giochi e l’intrattenimento. Embracer è rimasto particolarmente colpito dal ricco portafoglio di IP originali dello studio, caratterizzato da marchi con comprovate capacità globali come Cavaliere della tomba E L’ex dio, oltre a dimostrare la capacità di creare giochi AAA con una base di fan ampia e in crescita. Ci sono opportunità interessanti per far crescere gli studi in modo organico per massimizzare le loro opportunità commerciali.

Il che è misterioso, ma ancora più promettente per i fan di qualcosa del genere L’ex dio Dal silenzio totale e dall’abbandono di Square Enix negli ultimi anni. L’acquisto dovrebbe essere completato durante il secondo trimestre dell’anno fiscale 22/23 di Embracer (luglio-settembre 2022).

Nota che Embracer ha appena speso 1,3 miliardi di dollari per Gearbox. per ottenere tutto Questo è fantasticoDa studi esperti ad amati immobili per un miliardo di dollari in meno… suona come un furto.

Allora perché vendere? Lo dice il comunicato stampa di Square Enix:

La transazione aiuterà l’azienda ad adattarsi ai cambiamenti in corso nell’ambiente economico globale creando un’allocazione più efficiente delle risorse, che aumenterà il valore dell’azienda accelerando la crescita del core business dell’azienda nell’intrattenimento digitale. Inoltre, l’accordo consente il lancio di nuove attività andando avanti con investimenti in aree quali blockchain, intelligenza artificiale e cloud.

Immagina di dover inserire il tuo curriculum che hai venduto Cavaliere della tomba Per finanziare almeno in parte alcune sciocchezze della blockchain.