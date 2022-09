Squid Game: Emmy vinto da Lee Jung-jae e dal regista Hwang Dong-hyuk

CNN

La serie Smash Netflix “Squid Game” ha ottenuto diverse vittorie lunedì Premi Emmy, Con l’attore sudcoreano Lee Jung-jae che ha ricevuto il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica e il regista Hwang Dong-hyuk che ha ricevuto il premio per il miglior regista per se stesso.

La miserabile serie si svolge a Seoul, di cui è diventato il nome Il più grande spettacolo nella storia di NetflixGuarda centinaia di corridori che hanno bisogno di soldi giocare a giochi mortali per far vincere ai bambini premi in denaro.

Lee ha giocato al 456esimo, un padre single a corto di soldi che è entrato nel gioco e alla fine l’ha vinto.

Lo spettacolo è diventato un fenomeno culturale popolare quando è stato presentato in anteprima lo scorso settembre ed è stata la prima serie in lingua non inglese ad essere nominata per una serie drammatica eccezionale agli Emmy. ricevuto 14 candidature nei premi di quest’anno. Lee è il primo attore sudcoreano a vincere la categoria Miglior attore protagonista.

Dopo aver accettato il premio, Lee ha ringraziato il regista Huang “per aver dato vita a un problema della vita reale che tutti sperimentiamo in modo creativo sullo schermo con un testo eccezionale e una grafica straordinaria”.

Hwang, il creatore dello show, ha detto che spera che Amy non sarà un regista di spicco nella sua ultima serie drammatica.

“Voglio ringraziare l’Academy of Television per questo onore e anche un grande ringraziamento a Netflix”, ha detto nel suo discorso e ha rivolto un grido al presidente di Netflix Ted Sarandos.

“Nella seconda stagione”, ha detto al pubblico.

parlare in precedenza Con la CNN, Hwang ha condiviso la sua ispirazione per Squid Game, dicendo che è una “storia personale” che riflette anche la “comunità competitiva”.

“Questa è una storia di perdenti”, ha detto, “coloro che lottano attraverso le sfide della vita quotidiana e vengono lasciati indietro, mentre i vincitori salgono”.

Tornati in Corea del Sud, molti hanno condiviso un senso di orgoglio per aver vinto gli Emmy Awards. “Lee Jung-jae ha lasciato un altro segno (in) nell’industria cinematografica coreana”, Ha scritto Un modello sudcoreano su Twitter. altro l’ho chiamato Un “momento storico” per l’industria cinematografica coreana.

Il presidente Yoon Seok si è congratulato con Hwang e Lee per il loro premio e ha affermato che Lee ha affinato le sue abilità attraverso drammi e film.

Yoon ha scritto sulla sua pagina Facebook: “La meravigliosa recitazione dell’attore Lee Jong Jae ha unito il personaggio e il cuore degli spettatori”.

L’attore Lee ha sconfitto i candidati Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jason Bateman (Ozark), Jeremy Strong (Successione), Adam Scott (Severance) e Brian Cox (Successione).