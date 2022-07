Sri Lanka: il presidente ad interim dichiara lo stato di emergenza prima del sondaggio dei parlamentari | Sri Lanka

Il presidente ad interim dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ha dichiarato lo stato di emergenza mentre la sua amministrazione cerca di sedare i disordini sociali e affrontare una crisi economica che attanaglia la nazione insulare.

“Ciò è appropriato nell’interesse della sicurezza pubblica, della conservazione dell’ordine pubblico e del mantenimento di beni e servizi essenziali per la vita della comunità”, si legge in un annuncio del governo diffuso domenica scorsa.

Wickramasinghe aveva dichiarato lo stato di emergenza dopo che il presidente Gotabaya Rajapakse la scorsa settimana È fuggito dal paese Per sopravvivere a una rivolta popolare contro il suo governo.

Non è chiaro se l’ordine sia stato ritirato o decaduto, o se Wickramasinghe, nella sua qualità di presidente ad interim, abbia riemesso l’ordine dopo aver prestato giuramento il 15 luglio. Un portavoce dell’ufficio di Wickremesinghe non ha risposto a una richiesta di commento di Reuters.

Le specifiche disposizioni di legge dell’ultima emergenza non sono state ancora annunciate dal governo, ma i precedenti regolamenti di emergenza sono stati utilizzati per dispiegare i militari per arrestare e detenere persone, perquisire proprietà private e sedare le proteste pubbliche.

Colombo, la capitale commerciale del Paese, lunedì mattina è stata tranquilla, con traffico e pedoni per le strade.

Bhavani Fonseka, ricercatore senior presso il Center for Policy Alternatives, ha affermato che dichiarare lo stato di emergenza sta diventando la risposta predefinita del governo.

“Si è dimostrato inefficace in passato”, ha detto Fonseca a Reuters.

Venerdì il Parlamento ha accettato le dimissioni di Rajapaksa. È volato alle Maldive e poi a Singapore dopo che centinaia di migliaia di manifestanti anti-governativi sono scesi nelle strade di Colombo una settimana prima e hanno occupato la sua residenza ufficiale e gli uffici.

Sabato si è riunito il parlamento dello Sri Lanka Inizierà il processo di elezione del nuovo presidenteE le esportazioni di carburante sono arrivate per fornire un po’ di sollievo al paese colpito dalla crisi.

Wickremesinghe, un alleato di RajapakseÈ il candidato del partito al governo per essere il prossimo presidente, ma anche gli oppositori vogliono che se ne vada, il che potrebbe portare a ulteriori disordini se fosse eletto.

Wickremesinghe è stato nominato presidente ad interim venerdì dopo aver svolto un ruolo non ufficiale da mercoledì e l’annuncio è stato accolto con rabbia e frustrazione per le strade di Colombo.

Wickremesinghe, ora sei volte primo ministro, è stato accusato di proteggere e sostenere la dinastia della famiglia Rajapaksa nel corso degli anni, salvandola dalle accuse di corruzione e portando al loro ritorno al potere.

La sua decisione di accettare di diventare primo ministro ad interim due mesi fa è stata vista da molti come la ragione per cui Rajapaksa è stato al potere per così tante settimane.

La frustrazione del pubblico nei confronti di Wickremesinghe si è manifestata più volte, dalla sua residenza privata all’incendio dei suoi uffici. Attaccato dai manifestanti Di mercoledì.

Wickremesinghe sarà il candidato dello Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), il partito al governo di Rajapakse, che detiene ancora la maggioranza dei seggi in parlamento. È molto probabile che venga eletto dopo il voto dei parlamentari in Parlamento martedì o mercoledì prossimo.

La nomina di Wickremesinghe sembrava anche causare una spaccatura con lo Sri Lanka Podujana Peramuna. Il leader del partito G.L. Peiris ha inviato una lettera al segretario generale del partito, esprimendo “sorpresa e totale incredulità” per il suo sostegno a Wickremesinghe come candidato alla presidenza.

Tuttavia, Wickremesinghe dovrà affrontare diversi candidati, tra cui il leader dell’opposizione Sajith Premadasa, allo scrutinio segreto della prossima settimana per le elezioni presidenziali. Paese” – e un altro politico dell’SLPP, Dulles Akaparuda, potrebbe dividere il voto del partito al governo.

Anche l’ex capo dell’esercito Sarath Fonseka ha espresso il suo desiderio di contestare.