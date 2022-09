SS Rajamouli, Direttore del Programma ‘RRR’ firma con CAA; Il prossimo film di Mahesh Babu – Scadenza

esclusivo: in un colpo di stato dell’agenzia, CAA Firma il regista indiano On Demand SS Rajamouli.

Rajamouli L’ultimo successo al botteghino indiano $$$$ (Ascesa della rivoluzione del ruggito), che ha incassato oltre 132 milioni di dollari al botteghino mondiale dalla sua uscita di marzo. la pellicola Si classifica come il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi in India.

L’epico film d’azione con Ram Charan e NT Rama Rao Jr. È l’unico film non in lingua inglese a circolare a livello globale per 10 settimane consecutive su Netflix. $$$$ Descrive la storia immaginaria di due leggendari rivoluzionari e il loro viaggio lontano da casa prima che iniziassero a combattere per il loro paese negli anni ’20.

Rajamouli In precedenza ha messo in risalto la grande silhouette di tela Bahubali: L’inizioche è diventato il film con il maggior incasso in India e il film indiano con il maggior incasso mondiale al momento della sua uscita nel 2015. Il film ha battuto i record al botteghino per il suo sequel, Baahubali 2: Conclusioneche ha guadagnato oltre $ 255 milioni in tutto il mondo.

I suoi numerosi crediti includono anche il film d’azione fantasy-romantico Majadiracommedia di suspense Maria Ramanapremiato positivo (volare). È stato anche premiato dal governo indiano con il Padma Shri, uno dei più alti riconoscimenti civili del paese, per i suoi contributi al cinema indiano, e ha vinto tre National Film Awards.

Rajamouli Ci sarà poi un film senza titolo con protagonista Mahesh Babu, la cui produzione inizierà in primavera.